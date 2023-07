Amarissa Kiara Toth s’excuse auprès de Zhang Shuai après la honte publique hongroise

La joueuse de tennis hongroise Amarissa Kiara Toth a présenté ses excuses à la star chinoise Zhang Shuai pour son acte honteux d’effacer une marque de rebond alors que Shuai débattait de l’appel incorrect de l’arbitre lors de la rencontre entre les deux joueurs en huitièmes de finale à Budapest.

Le premier set du match entre le Hongrois de 20 ans et le Chinois de 34 ans a été équilibré à 5 matchs chacun lorsque le vainqueur du coup droit de Shuai sur le terrain a été incorrectement qualifié de « retiré » par l’arbitre. Dans une démonstration de déshonneur absolu, Toth a effacé la marque de rebond de la balle dans les limites pendant que Shuai discutait de la décision avec l’arbitre.

Shuai a été horrifié par ce qui s’était passé et s’est retiré du jeu, abandonnant ainsi une promenade.

Toth, cependant, a perdu son match suivant contre l’Ukrainienne Kateryna Baindl jeudi.

Nunca es tarde 😕Luego de dos días, Amarissa Kiara Toth🇭🇺 rompió el silencio y habló sobre la polémica en Budapest 🎙 »Respeto a Zhang Shuai como persona y tanto como atleta. Nunca fue mi intención faltarle el respeto, molestar o lastimar a nadie ».pic.twitter.com/VKZWT3Jo07 — Ivan Aguilar (@ivabianconero) 20 juillet 2023

« Je ne pensais pas que mon tout premier succès dans le tableau principal WTA de ma carrière provoquerait une telle tempête », a déclaré Toth dans un communiqué après sa défaite face à l’Ukrainienne.

« Je suis extrêmement désolé pour ce qui s’est passé, je respecte Zhang Shuai en tant que joueur et en tant que personne. Je n’ai jamais eu l’intention de manquer de respect, de blesser ou de contrarier qui que ce soit, sans parler de Zhang Shuai », a poursuivi le jeune homme de 20 ans.

Alors que Shuai serrait la main de son adversaire hongrois et de l’arbitre malgré le traitement injuste lors d’une démonstration de la classe du joueur chinois, Toth leva les mains pour célébrer alors que la foule locale huait et se moquait de Shuai.

« Je réalise que je n’aurais pas dû célébrer comme je l’ai fait après le match et j’en suis désolé », a déclaré le Hongrois.

« J’agissais dans le feu de l’action et j’ai été rattrapé par mes émotions et le moment. Je me suis concentré sur le tennis, je ne voulais pas gagner comme ça », a déclaré Toth.

Shuai a reçu une vague de soutien de la fraternité du tennis alors que les meilleures stars du tennis telles que Ons Jabeur, Caroline Garcia, Daria Saville, Maria Sakkari et d’autres se sont précipitées pour soutenir la star chinoise.