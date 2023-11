Amaris Williams, Chance Robinson et Gabe VanSickle parmi les principaux visiteurs recruteurs pour l’État de l’Ohio ce week-end alors que Buckeyes se prépare à accueillir plus de 40 prospects

Des espoirs très vantés de chacune des classes 2024, 2025 et 2026 devraient être présents, et à mesure que le match approche à grands pas, nous examinons certaines des plus grandes intrigues de recrutement du week-end.

L’État de l’Ohio espère que quelques retournements de situation s’imposent



En commençant par la classe la plus proche d’arriver sur un campus universitaire, l’État de l’Ohio espère accueillir plusieurs candidats flip 2024 ce week-end, y compris l’engagement du joueur de ligne défensive de Floride. Amaris Williamsle receveur de Miami s’engage Chance Robinson et le joueur de ligne offensive du Nord-Ouest s’engage Gabe VanSickle.

Williams, Robinson et VanSickle effectueront chacun leur deuxième visite de la saison au Shoe, avec le personnel d’entraîneurs de l’Ohio State prêt à exercer une pression sur tout le terrain sur chacun. En fonction du déroulement de chaque visite, il existe un optimisme prudent selon lequel les Buckeyes pourraient réussir à renverser ces objectifs.

Deux espoirs clés pour 2024 ne seront pas présents samedi



L’État de l’Ohio espérait avoir quelques objectifs supplémentaires pour 2024 sur le campus, mais ces visites devront attendre.

Tacle offensif cinq étoiles Jordan Seaton était censé être l’un des visiteurs phares du week-end, mais il ne viendra plus samedi en raison des obligations d’entraînement de son équipe de lycée, IMG Academy. Ohio State espère que Seaton sera présent pour le match de la semaine prochaine contre le Minnesota, bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

L’état de l’Ohio a offert un engagement de plaqueur défensif quatre étoiles au Nebraska Carlon Jones le 30 octobre et prévoyait de l’avoir dans la chaussure samedi, mais l’équipe de Jones disputera un match éliminatoire samedi. Jones a toutefois reporté sa visite au week-end prochain.

De nombreux talents de 2025 arrivent sur le campus



Bien que Seaton ne fasse peut-être pas le voyage cette semaine, Ohio State accueillera un tacle cinq étoiles lors du cycle 2025 en Géorgie. Michée DeBose. DeBose, qui réside en Alabama mais a grandi dans l’Ohio, a reçu une offre des Buckeyes en juillet après une visite et effectuera son premier déplacement au stade de l’Ohio.

Perspectives du Top 30 Faheem Delane était censé venir pour le match de Penn State, mais il fera plutôt le voyage jusqu’à Columbus ce week-end. Delane est l’une des principales cibles de sécurité des Buckeyes dans la classe 2025 et il semble y avoir beaucoup d’intérêt mutuel.

L’une des principales cibles de l’Ohio State en tant que porteur de ballon en 2025, Byron Louis, prévoit de se rendre à Columbus pour sa deuxième visite de match cette saison, la première lors du match de Penn State. Parmi les autres visiteurs intrigants de 2025, citons le récepteur large Philippe Bellsecondeur Tarvos Alford et fin serrée Emaree Winston.

Deux talents d’élite QB 2026 se dirigent vers The Shoe



Les deux quarts-arrières proposés par l’Ohio State dans la classe 2026 et qui ne sont actuellement pas engagés devraient être au stade de l’Ohio samedi : espoir cinq étoiles Jared Curtis et appelant de signal quatre étoiles Will Griffin. Chacun d’eux effectue sa première visite de match dans l’État de l’Ohio, la visite de Griffin étant sa deuxième à Columbus après avoir impressionné les Buckeyes lors d’un camp de recrutement en juin. Avec OSU défini comme quart-arrière pour les classes 2024 et 2025, l’entraîneur des quarts Corey Dennis peut consacrer une bonne partie de son temps à développer la relation avec chaque joueur.

Parmi les autres visiteurs remarquables de 2026, citons la sécurité cinq étoiles Zelus Hicksle receveur de Miami s’engage Malachie Toneyjoueur de ligne offensive Tyler Merrill et revenir en courant Javan Mallory.

Une liste complète des visiteurs attendus pour ce week-end a été compilée ci-dessous. Les engagements de l’État de l’Ohio sont en gras.

2024



2025



2026