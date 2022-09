Amari Head marque 3 touchés, St. Francis retient Sterling – Shaw Local

WHEATON – Bob McMillan ne pense pas qu’Amari Head reçoive le niveau de crédit qu’il mérite.

Avec sa capacité à faire rater les défenseurs avec le ballon dans ses mains, le porteur de ballon junior St. Francis est dangereux chaque fois que les Spartans appellent son numéro.

Head a marqué trois touchés – deux au sol – pour aider St. Francis à tenir tête à une solide équipe de Sterling, 35-27, vendredi soir au St. Francis’s Kuhn Memorial Stadium.

Le junior de 5 pieds 10 pouces a marqué chacun des deux scores des Spartans avec des courses de 16 et 33 verges, terminant la soirée avec 163 verges au total (123 au sol).

“Ce gamin est le joueur le plus sous-estimé de la région”, a déclaré McMillen. «Il est juste un porteur de ballon phénoménal et devrait absolument payer quelque part au niveau suivant. D’autres équipes vont devoir commencer à prendre des notes sur ce gamin parce qu’avec sa vision, sa vitesse et son caractère insaisissable… il a gagné ce match pour nous ce soir.

Après le deuxième score de Head à 9:51 du deuxième quart-temps, les Spartans ont eu du mal à trouver une cohérence offensive, mais ont réussi à prendre une avance de 14-13 à la mi-temps.

McMillen a déclaré qu’il avait défié ses enfants à la mi-temps de minimiser ses erreurs mentales et physiques et de jouer une moitié de football propre.

Les Spartiates (2-0) ont répondu présent.

Alessio Milivojevic de St. Francis fait son chemin dans la zone des buts lors de leur match à domicile contre Sterling le vendredi 2 septembre 2022. (Erica Benson pour Shaw Local)

St. Francis a marqué sur ses trois premières possessions offensives, dont le troisième touché de Head de la soirée – un attrapé et une course de 10 verges – pour donner aux Spartans son plus grand avantage de la soirée à 28-13 avec 3:02 à jouer au troisième quart.

“Nous n’avions qu’à baisser la tête, passer au jeu suivant et continuer à nous battre”, a déclaré Head. “Nous savons que nous sommes une bonne équipe, mais nous devons continuer à y croire et nous serons là où nous voulons être.”

Quand il a semblé dans les cordes après le score final de Head, Sterling (1-1) a continué à se battre alors que le quart-arrière JP Schilling a trouvé de la place sur un 3e et long pour courir 44 verges pour un touché pour réduire l’avance de St. Francis à sept.

Schilling a marqué un deuxième touché au sol pour garder les espoirs de Sterling en vie, mais il n’a tout simplement pas pu obtenir un arrêt défensif au moment où il en avait le plus besoin.

“Mec, c’est une bonne équipe de football là-bas”, a déclaré l’entraîneur de Sterling, Jonathan Schlemmer, à propos de St. Francis. « Nous n’avons tout simplement pas pu obtenir l’arrêt dont nous avions besoin et nous n’avons pas pu les retenir quand nous en avions besoin. Nous sommes restés dans le match jusqu’à la fin, et nous allons nettoyer certaines choses, mais nos enfants vont s’améliorer après un match comme celui de ce soir.

Sterling (1-1) a eu un tir avec un peu plus de deux minutes à jouer alors que St. Francis faisait face à un 4e et 2 de ses propres 44.

Kael Ryan de Sterling fait son chemin dans la zone des buts au début du premier quart lors de leur domicile contre St. Francis le vendredi 2 septembre 2022. (Erica Benson pour Shaw Local)

Comme ce fut le cas pendant une grande partie de vendredi soir, les Spartans ont mis le ballon entre les mains de Head dans les grands moments. Le quart-arrière Alessio Miliojevic a trouvé Head hors du champ arrière pour une prise de 16 verges pour sceller la victoire.

“Amari est vraiment incroyable”, a déclaré Miliojevic, qui a réussi une passe parfaite de 10 contre 10 en seconde période. “C’est un joueur tellement différent de l’année dernière et avec sa capacité à faire manquer les gens et tout… nous savons quel genre de meneur de jeu il peut être quand nous lui obtenons le ballon et cela nous a permis de le faire ce soir.”

Miliojevic a terminé la soirée avec 194 verges par la passe (10 pour 10, 118, TD en deuxième mi-temps) pour aider St. Francis à gagner malgré les efforts soutenus du duo de quarts sterling de Schilling (53 verges au sol, 2 TD) et Kael Ryan (43 verges au sol, 2TD).

Brady Piper a également ajouté un touché pour St. Francis dans la victoire.