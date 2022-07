Amar Upadhyay REGRETS d’avoir quitté ‘Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi’; L’acteur de Bhool Bhulaiyaa 2 a-t-il encore du mal à faire sa marque ?

Amar Upadhyay est devenu célèbre en tant que Mihir Virani dans l’émission la plus populaire d’Ekta Kapoor à ce jour “Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi”. Bien qu’il y ait tant de Mihir après lui, le public se souvient encore d’Amar comme de leur Mihir car il était remarquable dans ce rôle. Et depuis qu’il a quitté la série, beaucoup ont été surpris et navrés. Aujourd’hui, après presque 2 décennies de spectacle, Amar Upadhyaya regrette d’avoir quitté le spectacle car après ce spectacle, il a du mal à faire sa marque. Aucune émission ou film ne lui a valu le genre de renommée que Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi lui a apporté.

Amar Upadhyay aurait quitté Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi pour devenir une star de cinéma

Dans sa conversation de cœur à cœur avec HT, Amar a déclaré : “Quand j’ai quitté Kyunki, ce fut une décision difficile, car j’étais chargé de tant de travail. J’avais trois films en main et j’étais à la tête de six projets”. Il a ajouté: “Je n’aurais pas dû être aussi gourmand en tant qu’acteur. Aujourd’hui, je me serais collé à Kyunki et leur aurais dit d’attendre”.

L’acteur a récemment été vu dans Bhool Bhulaiyaa 2 jouant le rôle du mari de Tabu. il s’est souvenu de la pire phase de sa vie entre 2002 et 2022. Il a dit : « Je n’ai pas dormi correctement, ce qui a eu un impact sur mon esprit et mon corps. Je n’ai pas pu me donner du temps et oublier ma famille. se faisait harceler, y compris mes producteurs, car je ne pouvais pas leur donner le temps de tourner. C’était un gros bordel pour les dates. Certains m’ont donné un ultimatum et quelques producteurs auraient fait faillite si je partais à mi-chemin. J’ai créé un beaucoup de bordel concernant les dates”.

Amara Upadhyay et Smriti Irani ont fait leurs débuts à la télévision avec Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi et avec les acteurs ont eu un destin différent, tandis que Smriti est ministre du Développement de la femme et de l’enfant au sein du Cabinet de l’Union de l’Inde et Amar a admis qu’il sentait qu’il avait a commencé frais dans l’industrie, en particulier en termes de films.