Amar Chitra Katha Comics sera publié pour les jeunes lecteurs

La maison d’édition HarperCollins India et Amar Chitra Katha ont annoncé une nouvelle collaboration pour publier « une première adaptation de bandes dessinées ACK populaires dans un format narratif pour les jeunes enfants ».

Cette collaboration « apportera les magnifiques contes folkloriques de l’Inde de nos bandes dessinées emblématiques dans un nouveau format passionnant pour les jeunes lecteurs », a déclaré Preeti Vyas, président et chef de la direction d’Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, ajoutant: « Étant donné que nos bandes dessinées sont généralement lues par des enfants de 8 à 14 ans, nous pensons que ces premiers chapitres nous aideront à présenter ces histoires captivantes à un groupe plus jeune et à ouvrir notre trésor d’histoires. à un nouveau public. «

Cette série, élaborée méticuleusement par les écrivains d’Amar Chitra Katha, rassemble quelques-uns des plus grands contes populaires du catalogue ACK. Chaque livre de la série est adapté de la bande dessinée originale Amar Chitra Katha et vise à rapprocher le lecteur des pensées et des traditions qui composent l’identité de notre pays, a déclaré un communiqué conjoint.

Tina Narang, éditrice, HarperCollins Children’s Books, a déclaré: « Amar Chitra Katha a une histoire si forte de l’édition pour enfants que des générations ont grandi en lisant des bandes dessinées ACK. Nous sommes donc ravis de présenter une première adaptation de ces bandes dessinées populaires en un format narratif pour les jeunes enfants. Nous lançons cette nouvelle initiative avec la collection Amar Chitra Katha Folktales. «