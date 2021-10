Amanza Smith de Selling Sunset obtient la garde complète de ses deux enfants alors que l’ex-mari Ralph Brown reste «porté disparu»

AMANZA Smith a obtenu la garde exclusive des deux enfants qu’elle partage avec son ex-mari Ralph Brown, porté disparu depuis 2019.

La star de Selling Sunset, qui est la mère de Noah, 11 ans, et de Braker, 10 ans, a obtenu la garde légale et physique complète dans un palais de justice de Los Angeles mercredi.

Amanza Smith a obtenu la garde complète de ses deux enfants, deux ans après la disparition de son ex-mari[/caption]

Jusqu’en 2019, Amanza et Ralph étaient coparentaux et partageaient la garde, les enfants alternant des semaines avec chaque parent. Mais ensuite, l’ancien joueur de la NFL a disparu de leur vie[/caption]

Amanza, 44 ans, a dit Personnes: « Je suis soulagé que ce long processus soit terminé. Cela a été incroyablement dur pour moi et surtout pour les enfants.

« Nous n’en finirons jamais avec l’absence de leur père, mais j’espère que nous pourrons avancer d’une manière plus positive maintenant que nous ne sommes plus entravés par les obstacles juridiques qui m’ont empêché de prendre les décisions qui sont les meilleures pour nous en tant que famille de Trois. »

Un représentant de la star de Netflix a ajouté: «Ce processus incroyablement difficile était malheureusement nécessaire pour permettre à Amanza de prendre des décisions pour le bien-être des enfants que la garde partagée a empêché, comme les faire suivre une thérapie pour les aider à faire face à la perte de leur père. »

Amanza a épousé Ralph en 2010, mais ils se sont séparés deux ans plus tard.

Jusqu’en 2019, ils étaient coparentaux et en garde partagée, les enfants alternant des semaines avec chaque parent.

L’ancien joueur de la NFL a disparu en août 2019 et Amanza n’a plus eu de ses nouvelles depuis septembre 2019.





Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé en exclusivité que Ralph avait ignoré une médiation de garde le 8 septembre.

Pendant qu’Amanza était présente, Ralph ne s’est pas présenté et la médiation n’a pas eu lieu.

Amanza avait initialement demandé un bail complet pour la garde physique de ses enfants en octobre 2019 après s’être rendu compte qu’elle ne pouvait pas entrer en contact avec son ex-mari.

Dans documents judiciaires précédemment obtenus par The Sun, l’agent immobilier a affirmé que l’ancien joueur des Cardinals de l’Arizona avait épuisé son important fonds d’épargne et de retraite de la NFL en « courte période ».

Elle a affirmé qu’il « n’a pas été régulièrement et rémunéré sous une forme stable ».

Les documents judiciaires ont poursuivi: «En conséquence, il n’a pas effectué un seul paiement de pension alimentaire pour enfants depuis avant que le jugement ne soit rendu en 2015.

« LA LUTTE POUR SURVIVRE »

« Cela a été une lutte régulière pour moi de survivre sans son aide. »

Elle a ensuite affirmé que l’ancien conférencier motivateur avait « disparu ».

Les documents alléguaient : « Le 1er septembre 2019, Ralph m’a envoyé un e-mail intitulé » Pas de toit pour les enfants « . Il a écrit : « Au cours des dernières années, je n’ai eu aucune stabilité ni financièrement, à garder au-dessus de ma tête ou pour les enfants.

«Il y a une semaine dimanche, les enfants et moi avons dormi dans ma voiture sans nourriture, sans eau et sans toilettes. J’ai dépassé mes ressources et je n’ai plus de toit pour les enfants, ni la capacité de m’occuper d’eux.

«Ce n’est pas sûr que les enfants soient avec moi. Vous devrez garder les enfants jusqu’à ce que la situation change.

Amanza a dit qu’elle avait pas de nouvelles de Ralph depuis ce jour et qu’elle a gardé les enfants sous sa garde. Elle a également déclaré que toute sa famille refusait de lui parler et avait bloqué les tentatives de contact.

Elle a poursuivi dans les papiers du tribunal : « Je n’ai aucune idée de ce qui se passe avec Ralph.

« Cependant, je ne sais pas s’il souffre de dépression ou s’il a peut-être maintenant des problèmes à cause des nombreuses commotions cérébrales qu’il a subies dans le football professionnel, ou s’il a développé un problème de drogue…

» COMPLÈTEMENT ALLÉ «

« Je sais juste qu’il est complètement parti. »

Amanza a expliqué comment sa « disparition soudaine » a laissé ses enfants « dévastés », car ils avaient une « relation étroite et aimante ».

Elle a mis fin au dossier du tribunal : « Si et quand Ralph revient, je dois pouvoir m’assurer qu’il revient dans leur vie au bon endroit et qu’il n’a pas l’intention de les abandonner à nouveau. Je n’ai aucune envie de lui retirer la garde, sauf pour protéger nos enfants.

« Quand il reviendra et s’il est émotionnellement stable, je pense que nous n’aurons aucun problème à modifier cette commande demandée par stipulation. »

Ralph a mis à jour son adresse et a informé le tribunal qu’il se représenterait lui-même.

Le Sun a tenté de joindre Ralph par téléphone et par e-mail à l’époque, mais il n’a pas répondu.

Amanza travaille comme agent immobilier chez The Oppenheim Group sur Selling Sunset de Netflix.

Elle a parlé d’aller au tribunal pour obtenir la garde complète de Saison 3 de la série Netflix.

Le casting est actuellement en tournage pour la saison 4.

Amanza n’a pas eu de nouvelles de Ralph depuis 2019, lorsqu’il a affirmé qu’il était fauché et sans abri[/caption]

Un représentant a déclaré que l’obtention de la garde complète « permettra à Amanza de prendre des décisions pour le bien-être des enfants que la garde partagée a empêchés »[/caption]

Amanza travaille comme agent immobilier sur Selling Sunset de Netflix. La saison quatre est actuellement en tournage[/caption]





