Amandeep Kaur, la meilleure Indienne de Thaïlande

La golfeuse indienne Amandeep Kaur a commencé avec un bogey mais a terminé avec un birdie alors qu’elle cardait un pair pair 72 pour se classer à égalité 10e le premier jour de la première Coupe Simone Asia Pacific au terrain de golf Pondok Indah ici jeudi. Amandeep, partenaire de Vani Kapoor (78), mentait T-10 au classement individuel. Au classement par équipe, Amandeep et Vani, à six au-dessus, sont T-12e dans l’épreuve à 750 000 USD.

Les deux autres joueurs indiens Diksha Dagar (74) et Gaurika Bishnoi (77) sont T-14e à sept plus. Au classement individuel, Diksha est T-18, Gaurika est T-30 et Vani est T-32 L’Inde alignera deux équipes avec Diksha partenaire de Gaurika, tandis qu’Amandeep et Vani ont été réunis.

Le militant chevronné de la Corée du Sud, So Yeon Ryu, a tiré un sept sous la normale 65 pour prendre une avance d’un coup. Ryu, 32 ans, a réussi sept oiselets dans un tour sans bogey. Ancienne n ° 1 mondiale et actuellement n ° 4, Lydia Ko de Nouvelle-Zélande, la joueuse la mieux classée dans le domaine, a obtenu une brillante finition birdie-eagle pour un 66 sans bogey pour rejoindre la princesse Mary Superal des Philippines à la deuxième place.

L’équipe coréenne 2 avec Ryu et Bo Mee Lee (67) était en tête du classement par équipe avec -12 tandis que les Philippines (princesse et Pauline Rosario) et le Japon 2, comprenant Kokona Sakurai (70) et Maria Shinohara (71), étaient trois sous et à égalité. deuxième neuf coups derrière les leaders. Lydia Ko et Momoka Kobori (76) ont terminé quatrièmes à deux. Dans l’ensemble, Amandeep a réussi trois birdies contre trois bogeys, tandis que Diksha, la deuxième meilleure indienne à T-18, semblait aller bien jusqu’au 16, date à laquelle elle était même par pour le tour. Elle a ensuite laissé tomber des coups sur Par-3 17e et Par-5 18e pour terminer à deux.

Gaurika, qui a commencé la journée avec un double bogey, n’a eu aucun birdie mais a laissé tomber des tirs sur trois autres trous pour un 77, tandis que Vani a commencé la journée avec un birdie mais a glissé par la suite. Elle a bogeyé cinquième et double bogeyé huitième pour tourner en double. Au neuf de retour, elle avait quatre autres bogeys pour une carte de six sur 78.

Alors que Ryu, Lydia et Princess se sont démarqués, un autre sud-coréen Bo Mee Lee a terminé la journée d’ouverture à la quatrième place, deux sur le rythme après avoir échangé cinq birdies contre un seul bogey sur le par-trois cinquième. La championne du Ladies Open, a également connu un bon départ en cardant un 70 pour partager la cinquième place avec la Japonaise Kokona Sakurai. Monde non. 8 Hyo Joo Kim n’a pu carder qu’une ouverture de 72 pour s’asseoir dans une égalité à quatre pour la 10e place.

