L’Indienne Amandeep Drall a décroché son meilleur résultat sur le Ladies European Tour en terminant septième ex aequo au VP Bank Swiss Ladies Open pour assurer sa première victoire sur le LET.

Amandeep, qui a remporté plusieurs fois son circuit à domicile, le Hero Women’s Pro Golf Tour, a retourné des cartes de 67-71-70 pour un total de 8 sous 208.

Ce fut une semaine extrêmement stable pour Amandeep, qui n’a eu qu’un seul bogey sur trois jours et elle a également eu un aigle.

Parmi les autres Indiens, Diksha Dagar (71) et Vani Kapoor (71) étaient à égalité 25e et Tvesa Malik (74) était à égalité 39e. Fait intéressant, Diksha et Vani ont eu des tours identiques les trois jours avec 70-71-71 pour être 4 sous 212.

L’Anglaise Liz Young a tiré un dernier tour de 69 (-3) au VP Bank Swiss Ladies Open pour assurer sa première victoire sur le Ladies European Tour.

Le deuxième tour s’est terminé tôt samedi matin avec l’Anglaise détenant une avance d’un coup avant le tour final.

Malgré un bogey au premier, Young a rebondi avec des birdies aux troisième et septième trous pour la mettre fermement en lice avant qu’elle n’obtienne un coup de chance au 10e pour sauver la normale.

Deux autres birdies aux 11 et 14 ont donné à la joueuse de 39 ans une avance de deux coups avec quatre trous à jouer et un par sur le dernier lui a suffi pour sceller la victoire.

À sa 14e saison sur le circuit, Young a connu une solide année 2022 avec deux top 10 et deux autres top 15, et elle savait que son jeu allait dans la bonne direction.

Linn Grant, quadruple vainqueur du LET, a terminé deuxième du VP Bank Swiss Ladies Open au Golfpark Holzhusern après une finale de 69 (-3).

Après sa deuxième place, Grant dépasse désormais sa compatriote Maja Stark dans la Race to Costa del Sol 2022 et se situe en tête du classement.

Trois joueuses ont terminé à une part de la quatrième place avec la Finlandaise Ursula Wikstrom, l’Allemande Alexandra Frsterling et la Belge Manon De Roey, toutes à neuf sous la normale.

Un coup plus loin, l’Anglaise Annabel Dimmock a enregistré son meilleur résultat de la saison avec T7 aux côtés de l’Indienne Amandeep et de la Française Charlotte Liautier, tandis que l’Autrichienne Emma Spitz a complété le top 10 avec sept sous la normale.

