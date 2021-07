Amanda Staveley: le prétendant de Newcastle United accuse la Premier League pour une offre saoudienne de 300 millions de livres sterling | Actualités footballistiques

Amanda Staveley, la financière à la tête d’une acquisition de 300 millions de livres sterling de Newcastle, a accusé la Premier League d’un « manque de transparence étroitement surveillé » et de manque de responsabilité avant les procédures judiciaires qui détermineront la future propriété du club.

Mme Staveley a écrit une lettre ouverte à Tracey Crouch, qui dirige un examen commandé par le gouvernement de la gouvernance du football, dans laquelle elle soutient que l’administrateur de l’élite du sport a levé « un bouclier efficace contre l’examen public ».

Dans la lettre, Mme Staveley a critiqué l’utilisation de processus d’arbitrage confidentiels pour résoudre les différends au sein du football avant d’ajouter: « On pourrait à juste titre se demander pourquoi ce modèle est si favorisé par les responsables de la réglementation du sport s’ils n’ont rien à cacher. »

L’intervention du financier intervient près d’un an après qu’un consortium impliquant sa société, PCP Capital Partners, et le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite ont retiré son offre pour Newcastle au milieu de l’examen des soumissionnaires dans le cadre du test des propriétaires et des administrateurs de la Premier League.

Cependant, le consortium, qui comprend également le riche homme d’affaires Jamie Reuben, a maintenu son intérêt pour un accord.

Une procédure d’arbitrage indépendante intentée par le club – qui appartient au magnat de la rue Mike Ashley – devrait avoir lieu dès ce mois-ci.

La Premier League a maintenu qu’elle n’avait jamais rejeté l’offre de PCP, mais qu’elle avait plutôt conclu que le PIF était contrôlé par le Royaume d’Arabie saoudite – un verdict qui a effectivement bloqué la prise de contrôle.

La lettre de Mme Staveley à Mme Crouch, l’ancienne ministre des Sports, contient jusqu’à présent ses commentaires les plus francs sur son projet de rachat.

Elle y écrit : « Les fans méritent sûrement une transparence absolue de la part des régulateurs dans tous leurs processus – pour s’assurer au mieux qu’ils agissent de manière responsable.

« Ils remplissent une fonction semblable à celle d’un régulateur gouvernemental – mais sans les mêmes systèmes de responsabilité. »

Mme Staveley a déclaré qu’il y avait désormais « une chance pour les personnes impliquées [in the Newcastle United bid] être perçu comme adoptant une position ferme – tout comme le gouvernement s’est engagé de manière si décisive et efficace dans la débâcle de la Super League européenne ».

« Mais il y a une réelle urgence – étant donné que l’audience d’arbitrage de la NUFC doit avoir lieu ce mois-ci », a-t-elle déclaré à Mme Crouch.

« Nous avons besoin d’une intervention immédiate pour forcer le problème au grand jour.

« Je pense qu’il est probable que cela suffirait à obliger les personnes impliquées à se comporter de manière plus responsable et à signaler l’intention du gouvernement de prendre des mesures efficaces dans l’intérêt du pays.

Image:

Le propriétaire de Newcastle United, Mike Ashley, est profondément frustré par la décision de la Premier League de rejeter une éventuelle prise de contrôle par un consortium dirigé par l’Arabie saoudite



Mme Staveley poursuit Newcastle depuis plus de trois ans et avait officiellement conclu un accord de rachat avec M. Ashley en 2020.

Ses dernières remarques font écho à celles faites la semaine dernière par Newcastle United lui-même.

Dans un communiqué, le club a exhorté la Premier League à mener le processus d’arbitrage en public, citant l’ESL récemment effondré comme preuve de la nécessité d’une plus grande transparence dans le sport.

« Fini le temps où les décisions importantes qui affectent les clubs et leurs fans devraient être prises secrètement, à huis clos et à l’abri des regards du public », a-t-il déclaré.

Richard Masters, le directeur général de la Premier League, a déclaré en janvier qu’il s’attendait à ce que le différend sur la propriété de Newcastle United soit résolu en « temps opportun ».

L’examen de Mme Crouch, qui devrait se terminer plus tard cette année, a été établi par les ministres après que le projet ESL a suscité l’indignation publique et politique.

Les six équipes anglaises qui s’y sont inscrites – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur – se sont retirées en quelques heures et ont depuis accepté de payer des millions de livres de pénalités à l’UEFA et à l’Association anglaise de football et Premier League.

La Premier League a refusé de commenter le processus d’arbitrage de Newcastle United.