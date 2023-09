Amanda Shatkzo se présente comme nouvelle députée de Kelowna-Lake Country-Coldstream

Un autre candidat a jeté son chapeau dans le ring pour la candidature député dans la nouvelle circonscription de Kelowna-Lake Country-Coldstream.

Amanda Shatzko a annoncé son intention de remporter la circonscription. L’actuel vice-président du district régional de North Okanagan est un incontournable de la communauté politique et des dirigeants depuis des années. Certains de ses postes incluent celui de présidente du comité consultatif de la zone électorale, de présidente du comité consultatif régional sur la croissance, d’administratrice de la bibliothèque régionale d’Okanagan et d’administratrice du conseil d’administration de la BC Municipal Finance Authority.

Shatzko sollicitera l’investiture du parti BC United, tentant de remplacer l’actuel député libéral de la Colombie-Britannique, Norm Letnick, qui a annoncé qu’il ne se présenterait pas aux élections.

Terminant actuellement son doctorat en sciences politiques à l’UBC Okanagan, Shatzko est membre du comité d’apprentissage et de recherche et du comité consultatif des étudiants diplômés. Elle a été nommée parmi de nombreux classements des femmes d’affaires les plus performantes, notamment parmi les femmes leaders les plus influentes de la Colombie-Britannique par le BC Business Magazine et l’une des quatre meilleures actrices du changement à Kelowna par Kelowna Women in Business.

Auparavant, le maire de Lumby, Kevin Acton, avait annoncé son intention de remporter l’investiture de BC United dans la nouvelle circonscription de Vernon-Lumby.

Les prochaines élections provinciales sont prévues pour le 19 octobre 2024.

