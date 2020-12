Mais pour l’instant, Seyfried se concentre sur son nouveau projet Mank, qui raconte l’histoire du scénariste Herman J. Mankiewicz alors qu’il termine le scénario de Orson Welles. Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement publié, le film, qui joue également Gary Oldman, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey et Charles Dance– génère déjà le buzz des Oscars.

« Je n’ai jamais eu ce genre d’attention autour de ma propre performance, comme autant », a noté Seyfried. « Je me sens vraiment bien. Je vais le prendre. Continuez à venir. Cela a été une performance qui a changé ma vie et ma carrière, je veux dire en termes de jouer ce personnage et de travailler avec David Fincher. Ce fut une expérience unique en son genre. Donc, le fait que j’en parle est génial. «