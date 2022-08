Amanda Seyfried regrette d’avoir tourné des scènes de nu à 19 ans : “Comment ai-je laissé faire ?”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Amanda Seyfried s’est récemment confiée sur les premières années de sa carrière et les situations dans lesquelles elle s’est retrouvée en tant que jeune actrice.

«Avoir 19 ans, me promener sans sous-vêtements, genre, tu te moques de moi? Comment ai-je laissé cela arriver?» elle a dit Porter.

“Oh, je sais pourquoi : j’avais 19 ans et je ne voulais contrarier personne, et je voulais garder mon travail. C’est pourquoi”, a-t-elle déclaré.

Seyfried a joué dans “As the World Turns” et “All My Children” pour lancer sa carrière, mais les choses ont vraiment repris pour la jeune actrice quand elle avait 18 ans et a joué Karen Smith dans “Mean Girls” avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams.

Elle s’est précédemment ouverte dans une interview avec Marie Claire sur les commentaires inconfortables qu’elle a reçus après avoir joué ce rôle, en particulier en ce qui concerne la scène où son personnage a prédit le temps en tenant ses seins. Les hommes venaient souvent voir l’actrice pour lui demander s’il pleuvait, en référence à la scène populaire “Mean Girls”.

“Je me suis toujours sentie vraiment dégoûtée par ça. J’avais environ 18 ans. C’était juste dégoûtant”, se souvient-elle.

Le “Mamma Mia!” et la star de “Les Misérables” a également discuté avec Porter de son expérience de ne pas avoir obtenu un autre rôle musical dans l’adaptation cinématographique de “Wicked”.

Seyfried a expliqué à quel point les jeunes de l’industrie sont absolument écrasés lorsqu’ils n’obtiennent pas de rôle, mais a déclaré en ce qui concerne son état d’esprit.

“Rien ne peut m’écraser complètement, quand il s’agit de travailler. Je suis indestructible ! Rien ne peut écraser ma vie, à moins que cela n’ait à voir avec ma famille”, a-t-elle partagé. L’actrice a épousé son mari Thomas Sadoski en 2017 et ils partagent leurs deux enfants : Nina et Thomas.

“[That’s] pour ne pas dire que je ne me blesse pas dans mon travail. J’ai perdu un grand rôle que je voulais vraiment- [well]je pensais que je voulais vraiment”, a-t-elle déclaré. Le rôle dont elle parlait était Glinda dans le prochain film “Wicked”, un rôle qui a finalement été confié à Ariana Grande.

“C’était dévastateur”, a-t-elle déclaré à propos du rôle. “Et ce n’est pas pour une autre raison que j’ai vraiment senti que c’était bien. Mais cela n’enlève rien à ma confiance.”

Seyfried a déjà été nominée pour deux Emmys pour sa série Hulu “The Dropout” et est dans la prochaine série Apple TV+, “The Crowded Room”.