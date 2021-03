Leslie Odom Jr. a également été reconnu dans non pas un mais deux Catégories des Oscars: Meilleur acteur dans un second rôle et meilleure chanson originale. Lors d’un appel avec Bonjour Amérique, Leslie mentionné de la reconnaissance pour son travail sur Une nuit à Miami, « Comment je me sens? Réveillé surpris! Je suis dans une maison sombre et calme à Los Angeles, je me sens tout simplement incroyable ce matin. Ils peuvent me réveiller comme ça à tout moment. »

