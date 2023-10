Amanda Serrano dit qu’elle doit « prouver que les femmes peuvent combattre 12 rounds » avant la défense historique du titre | Nouvelles de boxe

Pour la première fois depuis 2007, deux combattantes se rencontreront sur le ring pour un combat pour le titre en 12 rounds.

La championne incontestée des poids plume Amanda Serrano défendra ses trois titres mondiaux contre la challenger obligatoire de la WBO Danila Ramos le 27 octobre à Orlando, en Floride.

Les deux hommes s’affronteront pendant 12 rounds de trois minutes au lieu des 10 rounds officiels de deux minutes, ce qui en fera le premier combat de championnat unifié féminin jamais disputé selon les mêmes règles que les hommes.

S’adressant exclusivement à Actualités Sky SportsSerrano – le tout premier champion du monde incontesté portoricain – a déclaré : « Cela me met beaucoup de pression, mais je pense que pour la boxe féminine, ce sera important.

Serrano a unifié la division poids plume en février avec sa victoire sur Erika Cruz





« Je suis super excité d’aller là-bas et de présenter le meilleur de la boxe féminine et de voir que les femmes peuvent faire tout ce que nous voulons.

« Cela montrera que nous le méritons. »

Changement permanent?

Serrano a presque arrêté la courageuse Heather Hardy au premier tour de leur combat pour le titre mondial. Serrano a finalement gagné confortablement aux points



Serrano espère que l’augmentation du nombre et de la durée des rounds n’est pas ponctuelle.

« Pour moi personnellement, je ne veux pas revenir en arrière sur deux minutes », a-t-elle déclaré.

« Cela n’a aucun sens de revenir en arrière, alors j’espère que d’autres femmes suivront, qu’elles adorent l’idée, qu’elles le réclament depuis de nombreuses années maintenant, et j’espère que c’est la première étape. »

Le nombre et la durée des rounds pour les combats de championnat sont des problèmes dans la boxe féminine depuis des années.

Des questions qui ont divisé les professionnels de la santé, les promoteurs et les boxeurs eux-mêmes.

Les ceintures WBO, WBA et IBF sont en jeu pour Serrano dans son combat historique contre Danila Ramos





En 2020, une étude publiée dans l’Orthopedic Journal of Sports Medicine a conclu que « les athlètes féminines semblent subir des commotions cérébrales plus graves que les athlètes masculins, en partie à cause d’un seuil biomécanique de tolérance plus faible aux impacts à la tête ». Cependant, une étude de cas portant sur 23 athlètes plus tard en 2021 n’a trouvé aucun lien de ce type.

Un changement permanent pourrait accroître la popularité de la boxe féminine. La réduction du temps est un facteur connu qui contribue à relativement moins de victoires par arrêts et par élimination directe, qui sont une partie célèbre du sport et souvent utilisées à des fins publicitaires.

« Ce combat est difficile pour moi parce que je veux honnêtement montrer que je suis capable de disputer les 12 rounds de trois minutes. Mais là encore, c’est une minute supplémentaire donc cela pourrait ne pas durer 12 rounds », a déclaré Serrano.

L’impact de Jake Paul

Ce prochain combat a été organisé par Most Valuable Promotions (MVP), dirigé par la star de YouTube devenue boxeur Jake Paul et son manager Nakisa Bidarian.

Serrano – qui a signé avec MVP en 2021 – a félicité Paul et son équipe pour avoir changé « énormément » sa carrière, ainsi que pour avoir apporté un changement positif dans le sport de la boxe.

Les promotions les plus précieuses de Jake Paul représentent Shadasia Green et Ashton Sylve, ainsi que Serrano





« Ils m’ont braqué les projecteurs. J’ai pu gagner beaucoup d’argent évidemment sur le ring, ainsi qu’en dehors du ring – j’ai eu de nombreux soutiens, parrainages », a déclaré Serrano.

« Grâce à eux, il y a eu beaucoup plus de téléspectateurs et beaucoup plus de gens voulant voir la boxe féminine.

« Il fut un temps où la boxe devenait un peu ennuyeuse, ce n’était plus amusant, et il [Jake Paul] est entré et a pimenté le tout.

« Certaines personnes veulent le voir gagner, d’autres veulent le voir perdre – il a ces controverses. Il rend simplement la boxe un peu plus intéressante et je suppose que c’est ce dont nous avons besoin. »

« C’est un combat pour les femmes du monde entier »

Hormis le fait de courir un peu plus longtemps sur le tapis roulant, les préparatifs avant le combat n’ont pas changé pour Serrano, malgré l’augmentation du nombre de rounds.

« Tout est pareil », a-t-elle déclaré.

« Les femmes disent depuis tant d’années que nous le faisons au gymnase, nous nous entraînons trois minutes, nous nous entraînons 12 rounds, quoi que nous ayons à faire, nous le faisons au gymnase.

« J’espère que cela changera l’esprit des gens, leur vision de la boxe féminine. C’est un combat pour que les femmes du monde entier soient traitées de la même manière que leurs homologues masculins.

« Ça va être une super soirée, pas seulement pour moi, mais pour la boxe féminine. »