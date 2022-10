Amanda Seales Lands Syndicated Radio One Show

Amanda Seales apporte ses talents à la radio syndiquée.

Le multi-trait d’union a récemment annoncé sa nouvelle émission de radio syndiquée avec Radio One et Reach Media. Son émission, intitulée “The Amanda Seales Show” et le podcast qui l’accompagne seront diffusés le 7 novembre sur WRNB 100.3FM Philadelphie. Il sera également disponible pour d’autres stations de radio.

“Je suis plus que ravi de m’associer à Radio One et Reach Media pour lancer The Amanda Seales Show”, a déclaré Seales dans un communiqué. “Après des années passées à rester avec ma marque de comédie et d’académie pour cultiver une communauté, cela ressemble à plus qu’une opportunité, mais une possibilité pleine de sens pour responsabiliser et changer les esprits en utilisant l’humour pour traduire la vérité”, a déclaré Seales..

Amanda Seales fait une grande annonce sur Tamron Hall et teste l’argot noir de Tamron

Dans sa dernière interview avec Tamron Hall, Amanda a parlé des joyaux qu’elle a ramassés en cours de route, de sa tournée actuelle, “Black Outside Again.”, des dernières bouffonneries de Ye et de l’importance de son partenariat avec Radio One.

Lorsque Tamron a interrogé Amanda sur son enthousiasme pour les choses suivantes à venir dans sa carrière, Amanda a fait l’annonce spéciale en direct pour #TamFam de Tamron.

“J’annonce aujourd’hui que je commence une émission de radio syndiquée avec Radio One”, a déclaré Seales sur “Le spectacle de Tamron Hall” avant de frapper un rebond festif de Bankhead.

Amanda, qui a commencé sa carrière à Hollywood au début des années 1990 en tant qu’enfant actrice, a ajouté;

« Radio One est apparue dès le début, et cela signifie beaucoup pour tant de raisons. C’est une entreprise appartenant à des Noirs. Cela signifie donc beaucoup à ce niveau. Aussi en tant que femme noire, en tant que personne qui est dans cette industrie depuis aussi longtemps que moi, c’est tellement agréable de ne pas avoir à se battre pour ce que vous méritez ».

Amanda a bâti sa carrière sur la lutte pour apporter la culture à la communauté, que ce soit via ses publications sans vergogne sur les réseaux sociaux, son podcast “Small Doses” ou son émission de variétés hilarante “Smart, Funny, Black” qui rassemble les Noirs dans une tête- bataille d’esprit qui teste leur connaissance de l’histoire noire, de la culture noire et de l’expérience noire.

Elle a même apporté une “petite dose” de “Smart, Funny, and Black” à Tamron où elle a testé les connaissances de l’hôte en argot noir.

Au cours du segment hilarant, Amanda a interrogé Tamron sur les expressions familières noires et la région dont elles sont originaires. Tamron, originaire du Texas mais qui a vécu à la Nouvelle-Orléans, à Philadelphie et à New York, a étonnamment bien identifié les mots “Jawn” et “Whoadie” et n’a raté que le terme d’argot de New York, “Yerrrrrrr”.

Le spectacle d’Amanda Seales sera disponible partout où vous obtiendrez vos podcasts le 7 novembre !