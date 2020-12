Pourquoi, au nom du ciel, permettons-nous à un terroriste et meurtrier de masse condamné de retourner en Grande-Bretagne pour vivre au milieu de nous?

Jeudi, le bras droit d’Oussama ben Laden – responsable du complot des attentats à la bombe contre l’ambassade américaine en Afrique de l’Est qui ont fait plus de 200 morts – est arrivé des États-Unis après avoir été libéré de prison.

Adel Abdel Bary, un père de six enfants de 60 ans, a eu des retrouvailles avec sa femme Ragaa dans leur appartement de 1 million de livres dans le quartier à la mode de Maida Vale, au nord de Londres. Et à partir de maintenant, il sera libre de marcher dans les rues.

Adel Abdul Bary après avoir comparu devant le tribunal de première instance de Bow Street en juillet 1999. Il est rentré au Royaume-Uni mercredi après avoir été libéré d’un centre de détention du New Jersey.

Adel Abdul Bary, alors âgé de 54 ans, essuie ses larmes en plaidant coupable à Manhattan en 2014 devant le juge Lewis Kaplan pour des accusations de terrorisme liées aux attentats de 1998 en Afrique.

Bary, 60 ans, a été emprisonné pour les attaques dévastatrices de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie qui ont tué 224 personnes. Sur la photo; Les pompiers en action sur le site d’une énorme explosion de bombe qui a secoué un bâtiment de la banque et l’ambassade des États-Unis dans le centre de Nairobi, Kenya, 07 août 1998

Il ne faut pas croire qu’un homme aussi dangereux est à nouveau en liberté en Grande-Bretagne. Un homme que le gouvernement s’est battu devant les tribunaux pour l’extrader vers les États-Unis, où il a été emprisonné pendant 25 ans – pour être libéré tôt pour des raisons de « grâce » après avoir soutenu qu’il était si gros que sa vie était en danger.

Bary a toujours su faire fonctionner le système – en particulier le système britannique cassé. Nous lui avons donné l’asile ici en 1993 alors qu’il était en fuite depuis l’Égypte où il était connu pour être le chef du Jihad islamique.

Maintenant, il est de retour, ce qui représente une fois de plus une menace pour nous tous. De retour, avec sa femme, vivant vraisemblablement dans cet appartement chi-chi à nos frais.

Que doivent ressentir les familles de ceux qu’il a assassinés dans des atrocités terroristes? Ou les millions de Britanniques qui ont désespérément besoin de logements sociaux, dont plus de 100 000 attendent depuis plus de dix ans. Pas que les avocats et les gauchistes au cœur saignant comme Jeremy Corbyn et son allié John McDonnell semblent s’en soucier. Comme on pouvait s’y attendre, ils se sont opposés à l’extradition de Bary vers l’Amérique.

Adel Abdel Bary est l’ancien porte-parole d’Oussama Ben Laden (photo) et était responsable du complot des attentats à la bombe de l’ambassade américaine en Afrique de l’Est qui ont tué plus de 200 personnes.

Mais au fond, il appartient aux gouvernements de mettre fin aux abus du système d’asile et des lois sur les droits de l’homme par des fanatiques comme Bary qui nous feraient du mal. Si nécessaire en modifiant la législation.

Bary, je le répète, est un terroriste condamné et il n’aura pas changé d’avis. Son fils Abdel-Majed Abdel Bary a appris de lui – lui aussi est un terroriste qui a quitté le Royaume-Uni pour la Syrie en 2013 pour rejoindre l’Etat islamique. Un an plus tard, il a été photographié sur Twitter tenant la tête coupée d’un homme.

Accueillir Bary dans ce pays, lui permettre de vivre de nos largesses, n’est pas seulement une insulte à ses victimes. C’est un échec accablant du gouvernement dans son devoir le plus important – assurer notre sécurité.

Une montagne de courage

Un triste adieu à Doug Scott, 79 ans, décédé cette semaine, premier Anglais à conquérir la face sud-ouest la plus dangereuse de l’Everest.

À une époque où les emplois de sécurité elf ‘n’ se déchaînent, nous devrions célébrer le courage d’un homme qui, après s’être cassé les deux jambes en montant l’Ogre au Pakistan, a rampé à genoux dans une tempête de neige jusqu’au camp de base et a défendu notre esprit. d’aventure.

Mon salut plutôt pathétique lui a été de regarder Climb Ev’ry Mountain de The Sound Of Music. . .

Doug Scott, 79 ans, premier Anglais à conquérir l’Everest, est décédé d’un cancer du cerveau, Le grimpeur de Nottingham a atteint le sommet de l’Everest le 24 septembre 1975

Alors que de nombreux patrons ont abandonné leurs travailleurs, alias Philip Green, il est réconfortant d’entendre qu’un type qui a grandi à deux, à deux et a été expulsé de l’école pour avoir rendu visite à son frère en prison a fait de ses travailleurs des millionnaires. .

Matt Molding, basé à Manchester, fondateur de The Hut Group, a partagé sa richesse avec les secrétaires, le personnel de l’entrepôt et les chauffeurs, qui se sentent tous comme des gagnants de la loterie. Comme le dit l’adage, ce n’est qu’en aidant les autres que nous nous aidons vraiment nous-mêmes.

La qualité de la star de cinéma de Penny

Pour sa manière d’acier de donner au Labour un sac à main tout en répondant aux questions sur le Brexit, Penny Mordaunt est comparée à Margaret Thatcher.

Pour sa manière d’acier de donner au Labour un sac à main tout en répondant aux questions sur le Brexit, Penny Mordaunt est comparée à Margaret Thatcher.

Mme Mordaunt est sûrement plus à égalité avec l’intelligente et magnifique star de cinéma française Catherine Deneuve – et je parie qu’elle est la prochaine mais une titulaire du numéro 10.

La star de la Couronne Josh O’Connor, qui joue le prince Charles, est bouleversée par les appels du secrétaire à la Culture Oliver Dowden pour que la série Netflix porte un avertissement historique car elle est si pleine de mensonges.

«Les arts se débattent, ils sont à genoux», dit-il. «C’est un peu un coup bas.

Pas un coup aussi bas qu’il dépeint Charles comme un narcissique sans esprit, gémissant, intimidant, dépourvu d’humour ou d’honneur.

Guerres de Westminster

Boris a chanté Waltzing Matilda dans No 10, évoquant l’esprit d’un accord de style australien si ses discussions sur le Brexit échouent. Quel fou. La chanson parle d’un swagman, un voleur de moutons itinérant, qui saute dans un billabong pour échapper à la police et se noie. Une épitaphe appropriée s’il ne parvient pas à délivrer le Brexit.

Effronté de ces Euro-brats Michel Barnier et Ursula von der Leyen pour servir notre PM un repas principalement de poisson à Bruxelles, suivi encore plus irrespectueusement par le dessert australien Pavlova. Il porte le nom de la ballerine russe Anna Pavlova, célèbre pour son rôle dans The Dying Swan.

Matt Hancock a pleuré sur Good Morning Britain à la suite de l’annonce du premier vaccin contre le coronavirus au Royaume-Uni mardi

Le malheureux Matt Hancock a bluffé à la télévision alors que le premier vaccin Covid était administré à Margaret Keenan, qui aura 91 ans la semaine prochaine. Joyeux anniversaire. Et j’espère que ce sera bientôt une heureuse retraite de la politique de première ligne pour le secrétaire à la Santé.

Trinny Woodall révèle sur Instagram ses exercices faciaux de bricolage du matin, y compris des photos d’elle levant ses yeux tristes « tombants ». Celles-ci sont exécutées en tirant sur un visage qu’un observateur occasionnel peut confondre comme: « Je sors avec l’ex de Nigella, le multimillionnaire Charles Saatchi, depuis sept ans – et il ne m’épousera toujours pas! »

Coût des bonnes affaires PICS

Jessica Simpson, 19 ans, étudiante à l’université, publie des photos d’elle-même dans 1600 £ de robes PrettyLittleThing appartenant à Boohoo

Jessica Simpson, 19 ans, étudiante à l’université, publie des photos d’elle-même dans 1600 £ de robes et de chaussures PrettyLittleThing appartenant à Boohoo qu’elle a achetées en ligne pour seulement 35 £, certains articles au prix de seulement 15 pence.

Ce n’est pas une vantardise si intelligente, ma chérie, étant donné que les jeunes femmes moins chanceuses que vous sont payées aussi peu que 3,50 £ de l’heure à travailler dans des conditions épouvantables pour fabriquer vos robes jetables, dont la plupart sont portées plusieurs fois avant de finir dans décharge.

La juge plantureuse de Strictly, Motsi Mabuse, dit qu’elle n’exclut pas une réduction mammaire. Joli bien, mais tant qu’elle y est, Motsi pourrait-elle aussi envisager d’avoir un anneau gastrique adapté à son ego, qui apparaît sur la piste de danse avant même sa poitrine?

L’amour durable de Bab

Lorsque l’inconnu Scott Mitchell a épousé la propriétaire la plus aimée du pays, l’actrice Barbara Windsor, 27 ans son aînée, les cyniques se sont moqués et ont dit que cela ne durerait pas.

Pourtant, c’est le cas – depuis deux décennies. Il s’est occupé d’elle avec amour au cours des dernières années, alors qu’ensemble ils combattaient sa maladie d’Alzheimer.

Chaque fois que je les regardais, tout ce que je pouvais voir était un amour brillant, comme celui de mon père alors qu’il prenait soin de maman quand elle sombrait lentement dans cette terrible maladie mortelle.

Dame Barbara Windsor et son mari Scott Mitchell photographiés dans l’une de leurs dernières photos ensemble en février dernier

«Les dernières semaines de Barbara ont été pleines d’humour, de drame et de combativité jusqu’au bout», a déclaré son mari.

Comme c’est rassurant pour Scott dévasté – ainsi que pour nous tous qui aimions Babs – que son rire bouillonnant ait duré si longtemps.

Les fans étaient consternés après que Bob Dylan ait vendu les droits de toute sa musique pour 225 millions de livres sterling, ce qui signifie que les chansons pourraient être utilisées sans son approbation sensible dans des films et même des publicités télévisées.

Les rumeurs selon lesquelles l’un de ses plus grands succès aurait déjà été acheté par une franchise de gym et adapté à – tout à fait maintenant – Hé, M. Trampoline Man sont encore plus pénibles.