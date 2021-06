Amanda Owens de OUR Yorkshire Farm a riposté aux trolls après avoir été accusée de « se vendre » après avoir publié des publicités payantes sur ses réseaux sociaux.

La star de la télé, 46 ans, a ébouriffé quelques plumes après avoir fait la promotion d’une marque d’aliments pour chiens sur son compte Instagram au début du mois.

Getty

Amanda Owens de notre ferme du Yorkshire a applaudi les trolls qui l’ont accusée de « se vendre »[/caption]

Amanda a encouragé les fans à envisager d’acheter des bandes de protéines de Crave à leur ami à quatre pattes dans une publicité sponsorisée sur sa grille – ce qui a laissé beaucoup de gens non impressionnés.

Un fan en colère a écrit : « Nooon, ne vendez pas à ces entreprises, restez réel ! », tandis qu’un autre a commenté : « Triste de voir que vous avez commencé à approuver les produits Amanda. »

Dans le message supprimé, leur chien de famille Midge pouvait être vu en train de savourer de délicieuses friandises à côté d’Amanda et de son fils Miles.

Mais depuis lors, le berger a applaudi aux commentaires, expliquant que tout l’argent qu’elle reçoit sert à s’occuper de ses neuf enfants.

Instagram

Amanda a provoqué la controverse après avoir publié une annonce sponsorisée sur son Instagram[/caption]

Amanda a expliqué à ses abonnés: «Je sais que beaucoup de gens penseront » Eh bien, peu de choses ont changé avec votre vie de berger « et même si cela peut sembler à la campagne, la pandémie est si loin mais c’est en fait pas le cas. »

Elle a ajouté : « Dans un premier temps, nous nous sommes diversifiés en tant que ferme et nous sommes très dépendants des touristes.

« Vous vous inquiétez de savoir où tout cela va.

« Avoir neuf enfants à la maison n’est pas une continuité avec de bonnes habitudes de sommeil, je peux vous le dire. »

Twitter/@amandaowen

AManda avec son chien Midge[/caption]

Amanda et son mari Owen sont les parents de Raven, 18 ans, Reuben, 17 ans, Annas, six ans, Clemmy, cinq ans, Sydney, huit ans, Miles, 14 ans, Edith, 11 ans, Violet, neuf ans et Nancy, trois ans.

La star de Channel 4 a également expliqué que leurs publicités sponsorisées aidaient son aînée Raven à rester financièrement stable pendant ses études.

Elle a dit aux fans: « Eh bien, il est temps de remettre les pendules à l’heure.

« J’encourage les enfants à suivre les chemins qu’ils choisissent dans la vie, à être ambitieux et à s’efforcer eux-mêmes d’atteindre leurs objectifs personnels.

Canal 5

Amanda et son ÉNORME famille documentent leur vie dans notre ferme du Yorkshire[/caption]

« Raven étudie en sciences biomédicales à l’université, elle travaille à temps partiel dans un supermarché et fait du bénévolat à l’hôpital.

« Elle fait le travail de publicité, elle est payée.

« L’éducation et la vie ne sont pas bon marché et donc si une opportunité de publicité payante se présente et que le produit est vraiment bon, alors pourquoi ne le feriez-vous pas ? »

Cela vient après que les voisins d’Amanda aient révélé que Revenseat Farm – où vit la famille – est devenue un point chaud pour les touristes.

Pennsylvanie

Notre ferme du Yorkshire a été créée pour la première fois en 2018[/caption]

Patricia et Ronald Tyler vivent dans leur maison voisine des Owen depuis plus de deux décennies, voyant la famille s’agrandir de première main.

Le couple a dit Yorkshire en direct: « Amanda a une énorme base de fans.

« Nous avons des gens qui descendent et si elle est fermée, ils rentreront chez eux et reviendront le lendemain. »

Amanda et sa famille sont devenus un énorme succès depuis qu’ils ont honoré nos écrans en 2018.

Instagram

Helen utilise l’argent des publicités pour s’occuper de sa famille[/caption]





Cependant, les téléspectateurs ont récemment été furieux que la finale de la série ait ENCORE été retirée de la programmation télévisée plus tôt cette semaine.

Our Yorkshire Farm – qui est généralement diffusé tous les mardis à 21 heures – n’a pas encore diffusé le huitième épisode de la dernière série.

Mais ce n’est pas la première fois que cela se produit car il était censé être diffusé plus tôt ce mois-ci, mais un nouveau drame appelé Anne Boleyn a été mis à sa place.

Our Yorkshire Farm est diffusé sur Channel 5.