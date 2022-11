Amanda Owen se plaint de “plus de conneries à gérer” après la bombe Our Yorkshire Farm news

AMANDA Owen s’est exprimée suite à la révélation qu’elle n’apparaîtra pas dans un tout nouveau spin-off de Our Yorkshire Farm après l’effondrement de son mariage.

La star de la télé-réalité a partagé un post sur Instagram où elle a déclaré qu’elle avait “plus de choses à gérer” suite à la nouvelle explosive.

Amanda s'est exprimée après avoir confirmé qu'elle n'apparaîtrait pas dans la nouvelle série télévisée de son ex

La star a partagé un clip où elle a parlé de la «merde à laquelle elle a dû faire face»

Son fils Reuben a choisi d'apparaître aux côtés de son père dans l'émission

Parallèlement à une vidéo d’elle conduisant un tracteur, la bergère du Yorkshire a écrit: «Un autre jour, plus de conneries à gérer. Bon travail, cela vient avec le territoire.

Il a été récemment annoncé que Channel 5 avait été contraint de supprimer le programme populaire à la suite de la séparation d’Amanda et Clive et qu’ils lui avaient attribué sa propre émission dérivée en conséquence.

Le spectacle est remplacé par un nouveau programme – Beyond The Yorkshire Farm: Reuben & Clive – mettant en vedette Clive et son fils aîné, qui sera lancé le mois prochain.

Mais, Amanda ne fera pas partie de l’émission après sa séparation de son mari plus tôt cette année.

Des millions de téléspectateurs ont regardé Clive et sa femme Amanda – surnommée la «bergère sexy» – élever leurs neuf enfants au cours de cinq séries de l’émission à succès, diffusée pour la première fois en 2018.

Channel 5 a confirmé lundi qu’il ne reviendrait pas pour une sixième série, cependant.

La nouvelle sera une énorme déception pour les fans qui ont suivi la famille et espéraient une autre série pour documenter comment ils ont réussi à continuer à coparentalité et à coexister à la ferme après la scission.

Cependant, il n’y a clairement pas de mauvais sang entre Amanda et Reuben suite à sa décision d’apparaître aux côtés de son père dans la toute nouvelle série.





Reuben a republié le post Instagram de sa mère en le sous-titrant : “Maman s’occupe de merde.”

La mère et le fils ont également partagé une série de selfies adorés au milieu des nouvelles.

Reuben apparaîtra dans l’émission qui exposera son entreprise et celle de son père, ainsi que la chronique de sa vie avec sa petite amie, Sarah Dow.

Suite à sa décision de ne plus être impliquée dans le programme, Amanda a depuis été confirmée pour apparaître dans son propre programme séparé.

Elle présentera une nouvelle série de voyages pour la chaîne rivale More4 ainsi que les patrons de Channel 5 laissant entendre qu’ils pourraient travailler sur une série de télé-réalité distincte avec Amanda.

Le Soleil a révélé en exclusivité l’année dernière que le couple se battait pour sauver leur mariage avant qu’Amanda ne confirme la séparation plus tôt cette année.

Reuben et Amanda ont partagé une multitude de selfies après la confirmation de son nouveau projet télévisé