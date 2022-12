Amanda Owen rompt le silence après que l’émission dérivée de l’ex-mari Clive remplace Our Yorkshire Farm

AMANDA Owen a rompu son silence après que la nouvelle émission de son ex-mari Clive a remplacé Our Yorkshire Farm.

Channel 5 a annoncé plus tôt cette année qu’elle ne renouvellerait pas la série documentaire agricole très appréciée.

Amanda Owen / Instagram

Amanda a rompu son silence après le début de la nouvelle émission de son ex-mari[/caption]

Cela vient après qu’Amanda et Clive ont annoncé qu’ils avaient pris la décision de se séparer.

Clive et son fils Reuben ont maintenant leur propre émission de télévision ensemble, intitulée Beyond the Farm.

Il les suit alors qu’ils se lancent ensemble dans une entreprise de creusement.

Le premier épisode a vu le duo père et fils entreprendre leur premier travail – qui consistait à creuser une série de piscines en Cumbrie.

Tout au long de la série, les téléspectateurs pourront voir comment l’enfance unique de l’adolescent l’a préparé à la vie d’adulte et à la création d’une entreprise aux côtés de son père, de son meilleur ami Tom et de sa petite amie Sarah.

Et maintenant, Amanda, 48 ans, a partagé sa première mise à jour depuis le début du programme.

S’adressant à son compte Twitter, la star de la télévision a partagé des images de ses filles la nuit dans la ferme du Yorkshire.

En publiant les clichés, Amanda a écrit: « Les étoiles la nuit. .”

Les fans ont commenté son message en complimentant les clichés et ont mentionné la nouvelle émission de Clive et Reuben.

“Si jolie. Profitant vraiment de ce que Reuben a fait avec Amanda. Tu lui as donné des ailes incroyables pour voler. C’est un super garçon. Bravo », a déclaré un fan.

Un autre a dit: “Je vous embrasse toutes les belles photos des filles.”

“Des photos fantastiques, le programme me manque tellement”, a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a posté: “J’ai adoré le nouveau programme avec Clive et Reuben xx.”

Bien qu’elle ait été snobée du nouveau programme, Channel 5 a promis de continuer à travailler avec Amanda.

Le patron factuel du diffuseur, Daniel Pearl, a déclaré au Daily Mirror: «Les Owen sont devenus la famille d’agriculteurs préférée de tout le monde et des millions de personnes ont apprécié de regarder leur mode de vie unique.

“C’est fantastique que nous puissions maintenant tous suivre Reuben et Clive dans leur prochaine aventure.”

Il a ajouté: “Nous restons absolument attachés à toute la merveilleuse famille Owen et espérons annoncer très bientôt de nouveaux projets avec Amanda.”

Canal 5

Clive et son fils Reuben ont maintenant leur propre émission de télévision ensemble, intitulée Beyond the Farm[/caption]

Amanda Owen / Instagram

Amanda travaillera toujours avec Channel 5 sur d’autres projets, a confirmé le diffuseur[/caption]