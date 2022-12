Amanda Owen révèle comment Noël a été « gâché » après une épreuve « vicieuse »

AMANDA Owen a révélé des clichés de son Noël blanc et de sa perte de puissance la veille des fêtes de fin d’année.

La bergère du Yorkshire, 47 ans, a tenu ses abonnés au courant de son Noël en famille à Ravenseat via ses réseaux sociaux.

Photos de Renegade

Amanda a partagé des événements de sa famille Noël[/caption] Twitter

Amanda était ravie d’avoir un Noël blanc[/caption] Twitter

Une tempête de neige est arrivée quelques jours avant Noël[/caption]

Le lendemain de Noël, Amanda a partagé des photos de ses terres agricoles couvertes de neige.

Elle a tweeté : « La neige est arrivée avec un jour de retard pour que ce soit un Noël blanc officiel.

“Super froid mais un peu plus agréable que le vent vicieux et la pluie battante qui nous ont gâchés le jour de Noël.”

Cependant, les festivités ne se sont pas déroulées sans heurts pour les Owens car la famille a subi une coupure de courant la veille de Noël.

S’adressant à Twitter, Amanda a écrit: «Ce ne serait tout simplement pas Noël sans eau ni électricité.

« * Invitez tout le monde à regarder avec découragement un trou dans le sol. * A part Ruben qui est dans son élément.

La maman de neuf enfants a posté des clichés de ses enfants creusant à l’aide de pelles et d’un tracteur.

Les fans sont allés directement à la section des commentaires et ont rapidement offert des messages de soutien.

L’un d’eux a dit: «Mon Dieu, vous avez vraiment une vie difficile. Heureux que Ruben puisse aider.

Un autre a écrit: “J’espère que les choses s’amélioreront bientôt.”

Un troisième a écrit : « Bless Reuben – chaque famille en a besoin.

Un quatrième a commenté: “J’espère que vous l’aurez trié afin que vous puissiez préparer le dîner de Noël demain.”

Cela vient après la nouvelle que la nouvelle émission de Clive a remplacé Our Yorkshire Farm.

Channel 5 a annoncé plus tôt cette année qu’elle ne renouvellerait pas la série documentaire agricole très appréciée.

Amanda et Clive ont annoncé qu’ils avaient pris la décision de se séparer.

Clive et son fils Reuben ont maintenant leur propre émission de télévision ensemble, intitulée Beyond the Farm.

Il les suit alors qu’ils se lancent ensemble dans une entreprise de creusement.

Le premier épisode a vu le duo père et fils entreprendre leur premier travail – qui consistait à creuser une série de piscines en Cumbrie.

Tout au long de la série, les téléspectateurs pourront voir comment l’enfance unique de l’adolescent l’a préparé à la vie d’adulte et à la création d’une entreprise aux côtés de son père, de son meilleur ami Tom et de sa petite amie Sarah.

Twitter

La famille Owen était sans électricité ni eau la veille de Noël[/caption] Twitter

La famille a pris les mesures en main[/caption] Canal 5

Clive et son fils Reuben ont maintenant leur propre émission de télévision ensemble, intitulée Beyond the Farm[/caption]