Amanda Owen inondée par le soutien des fans de Our Yorkshire Farm alors qu’elle partage des nouvelles “incroyables”

AMANDA Owen a été félicitée par ses fans sur Twitter alors qu’elle jaillissait de quelques nouvelles aujourd’hui.

La bergère du Yorkshire a été stupéfaite de découvrir que son nouveau livre a atteint la troisième place du classement des best-sellers.

Instagram

Amanda a partagé la grande nouvelle avec ses fans[/caption]

Twitter

Amanda a partagé des photos de Reuben prenant le journal et découvrant les nouvelles[/caption]

La star de Our Yorkshire Farm a partagé la nouvelle avec ses fans sur Twitter ainsi que des clichés de son fils Reuben prenant le journal et découvrant la nouvelle.

À côté des photos de Reuben après avoir découvert la nouvelle passionnante, Amanda a déclaré: “Reuben et son compagnon Tom sont allés chercher le journal The Times car ils savaient que mon livre figurait dans le palmarès des best-sellers cette semaine.

« Numéro 3… incroyable. C’est vous tous, abonnés et amis qui avez rendu cela possible.

“Sachez que nous apprécions chacun d’entre vous. Merci.”

En savoir plus sur Amanda Owen ‘BELLE FILLE’ Amanda Owen de notre Yorkshire Farm accueille une nouvelle arrivée à la ferme Ravenseat amour de chiot Nos fans de Yorkshire Farm disent tous la même chose à propos de la dernière photo d’Amanda Owen

Les fans n’ont pas tardé à féliciter Amanda pour la nouvelle, avec une écriture : « Félicitations. Bien mérité.

Un autre a écrit : “Tellement bien mérité, non seulement vous travaillez dur à la ferme, mais vous prenez de belles photos et les mettez dans un livre avec tous les autres éléments que vous avez dedans. Je sais qu’il y a de l’aide là-dedans, mais tu dois être épuisée la nuit avec tout ce que tu jongles juste pour être maman et gagner ta vie.

Un troisième a écrit : « Vous le méritez tellement ! J’adore ça et j’adore votre programme et vous suivre ici .. beaucoup d’amour à vous tous xx.

Un quatrième a fait écho: “Bien mérité, vous et votre famille êtes une telle joie à regarder, félicitations.”





Un cinquième jaillit : « J’ai toujours pensé que Reuben était un beau jeune homme. Tu dois être si fière de lui !

La nouvelle passionnante survient après qu’Amanda et sa progéniture ont accueilli un nouveau membre dans la famille.

La star de télé-réalité a mis en ligne une photo d’une mère vache et de son veau nouveau-né avec la légende “Ciara et Shakira”.

Twitter

Le fils d’Amanda, Reuben, a découvert des nouvelles[/caption]

Twitter

Un Reuben fier de découvrir que le nouveau livre de sa mère a atteint la troisième place du classement des best-sellers[/caption]