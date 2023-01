Amanda Owen fait un retour télévisé épique dans la nouvelle émission Extraordinary Farming Lives – et les fans disent tous la même chose

AMANDA Owen a fait un retour épique à la télévision dans sa nouvelle émission Extraordinary Farming Lives – et les fans ont tous dit la même chose.

La Yorkshire Shepherdess a gagné une légion de fans lors de son passage à Our Yorkshire Farm sur Channel 5.

Canal 4

Amanda Owen a fait un retour épique à la télévision dans sa nouvelle émission Extraordinary Farming Lives[/caption] Canal 4

L’émission la voit voyager à travers le Royaume-Uni pour lever le voile sur ce qu’est la vie à la ferme pour les autres familles[/caption]

Alors que l’émission est maintenant terminée après la séparation d’Amanda et de son mari Clive, l’ancien couple s’est lancé dans de nouveaux projets télévisés.

Alors que Clive et son fils aîné Reuben ont une nouvelle émission sur Channel 5, Beyond The Yorkshire Farm, Amanda a lancé son nouveau programme hier soir.

Extraordinary Farming Lives d’Amanda Owen est diffusée sur More 4 et la voit voyager à travers le Royaume-Uni pour lever le voile sur ce qu’est la vie à la ferme pour les autres familles.

Avant la série, Amanda a déclaré : « Cette série montrera à quoi ressemble vraiment la vie des agriculteurs en 2022.

En savoir plus sur Amanda Owen nuit et jour Amanda Owen éblouit les fans avec une transformation glamour avant et après en admiration Nos fans de Yorkshire Farm disent tous la même chose alors qu’Amanda Owen publie un “arriéré de photos”

“Pour le monde extérieur, il peut sembler que certains agriculteurs l’ont fait, avec de grandes parcelles de terrain et des machines coûteuses, mais, comme toujours, la vérité est beaucoup plus complexe.”

Après le premier épisode, les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour envoyer un message à Amanda avec leurs réflexions.

Et il est sûr de dire qu’ils adoraient la nouvelle série, comme l’a écrit l’un d’eux : « Je viens de regarder le premier épisode de votre nouvelle série.

“J’ai vraiment apprécié car cela a mis en lumière une belle région du Royaume-Uni et comment une mère et ses deux jeunes filles ont transformé une tragédie en une histoire de survie.”

Un autre a ajouté: “J’ai adoré votre programme hier soir!”

Un troisième a tweeté : « C’était génial de te revoir sur notre écran Amanda a hâte d’en voir plus, la famille que tu as visitée était intrigante. Tu avais l’air si bien.

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: “Beau programme hier soir Amanda.”

Extraordinary Farming Lives d’Amanda Owen est diffusé sur More 4 et est disponible sur All 4.