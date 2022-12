Amanda Owen dit «elle me manque» dans un hommage émotionnel à un membre de la famille bien-aimé après une triste mort

AMANDA Owen a rendu un hommage émouvant au membre bien-aimé de sa famille après leur triste décès.

La star de Our Yorkshire Farm a récemment partagé la nouvelle dévastatrice du décès de son chien Kate.

Amanda Owen de notre Yorkshire Farm en deuil après la mort déchirante d’un «membre de la famille»[/caption]

Amanda a publié un hommage déchirant à son chien bien-aimé Kate après sa mort[/caption]

Elle, star de la télévision, 48 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour informer ses fans de la triste nouvelle et a révélé la mort de Kate.

Elle a dit : « Ensuite, il y a l’autre type de deuil.

“Où allez-vous chercher votre fidèle compagnon de travail, compagnon, collègue et ami de son chenil. Seulement pour découvrir qu’elle est décédée dans son sommeil.

« Kate… ça ira. .”

Alors que la bergère du Yorkshire était inondée de condoléances de ses partisans, elle a partagé un hommage à son animal de compagnie.

Postant sur Twitter, Amanda a partagé des clips de Kate l’aidant avec le bétail à la ferme ainsi qu’un selfie d’eux deux.

“Une vidéo longue distance qui pourrait contribuer à démontrer à quel point Kate était intelligente, intuitive et dévouée à son travail”, a-t-elle écrit.

“Elle court seule, peut-être à environ un mile de distance, mais je sais qu’elle sait absolument quelle est la tâche. Elle me manque.”

“Les moutons peut-être pas tellement”, a-t-elle ajouté avec humour.

Le tweet, qui a amassé plus de 5 000 likes, a vu les fans laisser leurs propres hommages à Kate.

L’un d’eux a déclaré: “À un moment donné de la vie, vous trouvez un chien unique dans la vie, tous sont très spéciaux pour différentes raisons, mais lorsque vous avez ce chien unique dans la vie et qu’il gagne ses ailes, il prend une grande partie de vous. avec eux. La vie sans Kate ne sera plus jamais la même.

“Je ressens votre douleur d’avoir moi-même perdu 4 chiens très proches au fil des ans. Dispersez ses cendres quelque part où vous allez régulièrement et parlez-lui quand vous passez par là », a déclaré un autre fan.

Un troisième a posté : « Une bergère intelligente et un chien intelligent, quelle équipe. J’ai eu beaucoup de chiens au cours de ma longue vie et ils me manquent tous, ils étaient tous spéciaux à leur manière.

Amanda a eu quelques semaines difficiles en apprenant que son émission sur Channel 5, Our Yorkshire Farm, avait été supprimée.

Owen, qui a neuf enfants avec son ex-mari Clive, ne figurera pas dans une série dérivée qui a été commandée.

“Une vidéo longue distance qui pourrait contribuer à démontrer à quel point Kate était intelligente, intuitive et dévouée à son travail”, a écrit Amanda[/caption]

