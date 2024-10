Amanda et Clive Owen de notre ferme du Yorkshire ne sont pas apparus ensemble sur les écrans depuis qu’ils ont annoncé l’annulation de l’émission de Channel 4 en raison de leur séparation en 2022.

Lorsqu’ils ont annoncé récemment qu’ils seraient de retour, avec leurs neuf enfants, pour une nouvelle émission, Our Farm Next Door, les fans étaient impatients de voir ce qui allait réserver à la famille.

Quelques minutes après le début du premier épisode de la série documentaire More4, Amanda a expliqué : « Moi et Clive, même si nous sommes toujours mari et femme, nous sommes séparés.

Donnant son point de vue, Clive a partagé séparément un sentiment similaire en commentant : « Moi et Amanda, nous avons vécu quelques années étranges et nous sommes maintenant dans un endroit où, même si nous ne sommes pas réellement ensemble, nous sommes toujours en affaires. ensemble, nous avons toujours ces enfants ensemble. »

Il a ensuite admis : « C’est une situation folle, mais ce n’est pas le cas – c’est la chose la plus sensée que tout le monde puisse faire. »

Amanda a détaillé plus tard : « C’est exactement ce qui s’est passé – juste des pressions et du stress, mais maintenant nous nous ressaisissons à nouveau, parce que nous en avons en quelque sorte besoin, parce que nous avons une maison à aménager. »

Poursuivant ses réflexions franches sur son ex, elle a ajouté : « Je lui fais la tête, selon ses mots, et il me fait la tête. Mais nous sommes fondamentalement tous les deux du même côté. »