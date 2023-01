Amanda Owen de Yorkshire Farm admet que la vie n’est «jamais facile» et fait face à de «nouveaux défis» après s’être séparée de son mari Clive

La star de OUR Yorkshire Farm, Amanda Owen, s’est ouverte sur la vie sous les projecteurs, admettant que ce n’est «jamais facile» et qu’elle comporte des «défis».

L’admission intervient après sa séparation de son mari Clive plus tôt l’année dernière après 22 ans de mariage.

Dans une nouvelle interview avec le Mirror, on a demandé à Amanda si la vie était plus facile maintenant que ses neuf enfants grandissaient.

Elle a déclaré : « Ce n’est jamais facile, ce sont des défis différents. Mais je dois admettre que j’aime faire partie de leur voyage à mesure qu’ils grandissent et les voir se développer.

«Raven est à l’université pour faire une maîtrise maintenant, Reuben travaille de manière indépendante et adore ça, Miles a quitté l’école et travaille à la maison. Cela attire de nouvelles personnes et vous garde sur vos gardes. J’espère que ça me gardera jeune.

Et quand il s’agit de mettre à nu les épreuves et les tribulations de sa vie personnelle, ce n’est pas en avion.

Elle a poursuivi : « La vie a ses défis, que ce soit au pays des médias ou à la ferme. Vous devez vous adapter et changer avec le temps, n’est-ce pas ? »

Amanda a eu des montagnes russes en 2022, c’est le moins qu’on puisse dire, avec de nombreux hauts, ainsi que des bas.

La bergère du Yorkshire a annoncé la triste nouvelle de la rupture de son mariage avec ses 517 000 abonnés sur Instagram.

Une déclaration du couple disait: «Clive et moi sommes tristes de confirmer que nous avons pris la décision difficile de nous séparer.

« Cela n’a pas été facile, mais nous croyons tous les deux que c’est le bon choix pour l’avenir de notre famille.

« Bien que nous ne soyons plus en couple, nous continuons à travailler à la ferme et à coparentalité ensemble, avec comme priorité numéro un le bonheur et le bien-être de nos enfants.

“Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien et demandons aux médias de bien vouloir respecter notre vie privée pendant que nous traversons cette période difficile.”

Et puis, quand nous avons pensé que les choses ne pouvaient pas empirer, les producteurs de Channel 5 ont confirmé que leur émission à succès Our Yorkshire Farm avait été supprimée pour de bon – laissant les fans dévastés une fois de plus.

Faisant l’annonce à l’époque, Daniel Pearl, rédacteur en chef de Factual chez Channel 5, a expliqué: «Les Owen sont devenus la famille d’agriculteurs préférée de tout le monde et des millions de personnes ont apprécié de regarder leur mode de vie unique.

Puis, en juin de cette année, le style parental d’Amanda a été critiqué et les services sociaux ont pris contact.

“Je ne me vois pas comme un parent parfait”, a-t-elle déclaré. “J’ai reçu un drapeau jaune des services sociaux… Je crois qu’il existe un juste milieu par lequel vous laissez les enfants grimper aux arbres.”

Les conditions sont brutales à la ferme en hiver