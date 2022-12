Amanda Owen de notre Yorkshire Farm subit un coup dur à Ravenseat quelques jours avant Noël après une tempête de neige

AMANDA Owen a révélé que sa maison était restée “sans électricité” quelques jours avant Noël à la suite d’une violente tempête de neige.

La bergère du Yorkshire, 47 ans, tient ses abonnés au courant des aventures de sa famille à Ravenseat via ses réseaux sociaux.

Amanda a mis à jour ses fans sur les dernières nouveautés de la ferme Ravenseat[/caption] Instagram

Amanda a mis en ligne une photo d’elle, l’une de ses plus jeunes filles, assise à la lueur d’une bougie[/caption]

La coupure de courant survient quelques jours avant Noël pour les Owen, tout en luttant contre le grand gel qui a balayé le pays la semaine dernière.

Amanda et sa famille ont été obligées de recourir à des bougies après avoir été plongées dans l’obscurité.

La maman de neuf enfants a partagé une photo de sa fille, Clemmy, 6 ans assise à la lueur d’une bougie sur Instagram à ses 533 000 abonnés.

Elle a également posté quelques autres clichés de la famille dans le noir, dont un avec le chien d’Amanda debout sur la table de la cuisine devant un feu.

Elle a légendé le message : “La neige a fait tomber des lignes aériennes et l’électricité dans la région a été perdue, nous laissant une fois de plus sans électricité… mais pas impuissants.”

Les fans sont allés directement à la section des commentaires et ont rapidement offert des messages de soutien.

Un fan a écrit : « J’espère que vous allez bien. Joyeux Noël à vous tous ! J’espère que le courant sera bientôt rétabli.

Un autre a commenté: “J’espère que vous êtes tous au chaud et en sécurité, j’espère que votre alimentation sera rétablie dès que possible.”

Un troisième a déclaré: «Vous n’êtes jamais impuissant avec un feu ouvert ou un poêle à bois, etc. Chaleur, lumière et quelque chose pour cuisiner! Gagnant. Joyeux Noël à vous tous et une année 2023 prospère.

Et un quatrième a écrit : « J’espère que vous allez bien. Envoi de câlins à vous et à la famille.

Cela vient après le premier épisode de l’émission de son ex-mari Clive Owen, Beyond the Yorkshire farm, diffusée sur Channel 5.

Plus tôt ce mois-ci, Amanda a rompu son silence après que la nouvelle émission de Clive ait remplacé Our Yorkshire Farm.

Le chien d’Amanda debout sur la table de la cuisine devant un feu[/caption]