Amanda Owen de notre Yorkshire Farm révèle le secret pour «garder les enfants doux» à Ravenseat

LA bergère révèle pourquoi elle ne va pas tromper ou traiter avec ses neuf enfants dans les vallées isolées du Yorkshire.

Amanda, 48 ans, a montré à ses followers un aperçu de sa famille célébrant Halloween dans sa dernière publication Instagram.

La maman de neuf enfants a montré à ses enfants qu’ils célébraient Halloween[/caption]

La famille a suivi des traditions telles que la sculpture de citrouilles[/caption]

Amanda a montré ses créations[/caption]

La maman de neuf enfants a partagé une variété de clichés adorables des traditions familiales d’Halloween.

Celles-ci comprenaient la sculpture de citrouilles et la dégustation d’une soupe de courge maison et de noix de coco rôties au miel.

Elle a écrit: “Pas d’astuce ni de traitement, mais des lanternes à la citrouille et des noix de coco rôties au miel, les gardant douces.”

Les clichés avaient un décor sombre et fantasmagorique avec un feu brûlant et des citrouilles illuminées.

Ils ont également montré ses enfants en train de manger des mini-citrouilles.

Les fans se sont précipités pour commenter les impressionnantes lanternes citrouilles de la famille Owen.

L’un d’eux a dit : “Citrouilles fabuleuses – joyeux Halloween.”

Un autre a écrit: “J’adore tes citrouilles bien sculptées, très effrayantes.”





Plus tôt ce mois-ci, le livre d’Amanda “Celebrating the Seasons” est entré dans le palmarès des best-sellers.

Il détaille les réalités dures, mais enrichissantes, de la vie « en phase » avec les saisons dans l’une des fermes les plus hautes et les plus reculées d’Angleterre.

S’adressant à Twitter, elle a écrit: “Reuben et son compagnon Tom sont allés chercher un journal @thetimes car ils savaient que mon livre figurait dans le palmarès des best-sellers cette semaine. Numéro 3….incroyable.

“C’est vous tous, followers et amis, qui avez rendu cela possible. Sachez que nous apprécions chacun d’entre vous. Merci. #Best-seller”.

Amanda a présenté sa configuration effrayante[/caption]

La famille Owen a apprécié les noix grillées[/caption]

Les enfants mangent des mini citrouilles[/caption]

Amanda documente les bouffonneries d’Halloween de sa famille[/caption]