Amanda Owen de notre Yorkshire Farm répond aux “hypothèses” des fans dans une conversation très franche sur le travail avec son ex-mari Clive

AMANDA Owen a riposté aux critiques après avoir fait des suppositions sur sa relation de travail avec son ex-mari Clive.

La star de la télé-réalité a expliqué en toute franchise comment ils équilibrent la charge de travail et tentent de continuer après leur rupture douloureuse.

Instagram

Amanda a dénoncé les spéculations des fans[/caption] Instagram

L’ancien couple travaille toujours ensemble à la ferme[/caption] Instagram

Amanda a clairement exprimé ses sentiments[/caption]

Amanda s’est ouverte et a confirmé que le couple partageait toujours les tâches à Ravenseat Farm et a abordé les pensées selon lesquelles les gens ont souvent la “présomption” que “les choses sont plus difficiles” pour l’ancien couple.

Le couple partage neuf enfants ensemble et a fait l’objet de spéculations concernant l’état actuel de leur relation de travail après la rupture du mariage.

Elle a admis lors d’une conversation avec le Times : “Les gens supposent que parce que je suis séparée de mon mari, Clive, les choses sont plus difficiles, mais en fait c’est le contraire.”

Le mariage d’Amanda et Clive a échoué en 2021 lorsque The Sun a révélé en exclusivité que le couple était sur les rochers.

Suite à la confirmation de la scission, l’émission conjointe du couple Our Yorkshire Farm a été supprimée et à la place, ils se sont vu proposer des émissions séparées afin qu’ils n’aient pas à filmer ensemble.

Amanda a ajouté au Times: “C’est assez difficile de garder toutes les balles en l’air, mais la réalité est que parler de pelleter de la merde paie plus que de pelleter de la merde. C’est ridicule, mais c’est comme ça. »

Amanda a travaillé sur sa propre série de voyages à venir pour More4, ce qui a probablement contribué à augmenter ses revenus, et on pense que d’autres sont en préparation, tandis que l’ex Clive a décroché une émission dérivée avec son fils Reuben.

La personnalité médiatique Amanda a commencé sa quête de gloire à la télévision en 2011 lorsqu’elle et Clive sont apparus dans la série ITV de courte durée The Dales.

Une apparition sur le programme Channel 5 de Ben Fogle a rapidement suivi avant que la famille ne se voie offrir sa propre série de télé-réalité avec le réseau qui a jusqu’à présent duré quatre saisons.

Amanda a également écrit un livre ainsi que des tentatives de présentation avec des spots invités sur des programmes tels que This Morning et Steph’s Packed Lunch.

Canal 5

Clive joue dans sa propre série dérivée[/caption]