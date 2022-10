Amanda Owen de notre Yorkshire Farm remporte une série de nouvelles émissions dérivées de Channel 5 après sa séparation de Clive

Amanda Owen de OUR Yorkshire Farm et sa famille travailleront avec Channel 5 sur un certain nombre de nouveaux programmes – a confirmé la chaîne.

Channel 5 a déclaré qu’Amanda Owen et sa famille sont “extrêmement importantes” pour le réseau de télévision et qu’elles travaillent sur un “nombre” de nouveaux programmes avec eux.

Amanda et sa famille auront leurs propres émissions sur Channel 5[/caption]

Channel 5 a déclaré qu’ils étaient ravis de travailler avec Amanda et sa famille[/caption]

La bergère du Yorkshire a annoncé qu’elle et son mari de 22 ans, Clive Owen, se sont séparés en juin.

Depuis lors, les téléspectateurs se demandent ce qu’il adviendra de leur émission familiale.

La maman de neuf enfants a récemment taquiné certains “projets à venir passionnants” mais a laissé les téléspectateurs en haleine car elle n’a pas révélé exactement ce qu’ils étaient.

Amanda a parlé des plans de “nouveaux projets en cours”, lors d’une dernière apparition dans l’émission lorraine d’ITV.

Elle a déclaré: “Il y a de nouveaux projets en cours – il y a de nouvelles choses passionnantes dont je ne peux évidemment pas vous parler.”

Elle a poursuivi: “Eh bien, il y a toutes sortes de projets à venir sur lesquels je dois évidemment rester fermement silencieux.”

Actuellement, il n’y a pas de mise à jour sur le retour de la saison six de Our Yorkshire Farm, mais le réseau a confirmé que la famille Owen était “extrêmement importante” pour eux – révélant des plans pour travailler avec eux sur un certain nombre d’émissions.

La nouvelle des projets à venir avec Amanda et sa famille survient après que la bergère a récemment révélé qu’elle avait retiré son alliance à Clive quatre mois après leur séparation.





Amanda, 48 ans, a annoncé en juin qu’elle et Clive s’étaient séparés après 22 ans ensemble.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 1995 à Ravenseat, où Amanda était allée demander de l’aide.

Le couple partage maintenant neuf enfants, et Amanda a raconté à quel point la séparation était difficile – d’autant plus qu’il y avait si souvent des caméras.

