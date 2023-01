Amanda Owen de notre Yorkshire Farm insiste sur le fait qu’il n’y a «pas de stress» alors qu’elle parle de «séparation»

Amanda Owen de OUR Yorkshire Farm a insisté sur le fait qu’il n’y avait «pas de stress» alors qu’elle s’ouvrait sur la «séparation».

La star de la télévision, 48 ans, est devenue célèbre avec son émission sur Channel 5 aux côtés de son ex-mari Clive.

Instagram

Après une année difficile pour la bergère du Yorkshire autoproclamée, elle continue de diriger sa célèbre ferme[/caption] Instagram

S’adressant aux médias sociaux, Amanda a expliqué à ses abonnés comment elle devait “séparer” Hazel et le nouveau poulain Maple l’un de l’autre[/caption]

Cependant, l’année dernière, le diffuseur a annoncé qu’il ne ramènerait pas le programme après sa séparation.

Alors que les patrons ont juré de travailler avec Amanda sur de nouveaux projets, son ex a récemment décroché sa propre émission avec leur fils intitulée Beyond the Yorkshire Farm : Reuben and Clive.

Après une année difficile pour la bergère du Yorkshire autoproclamée, elle continue de gérer sa célèbre ferme.

S’adressant aux médias sociaux, elle a expliqué à ses abonnés comment elle devait “séparer” Hazel et le nouveau poulain Maple l’un de l’autre.

Alors qu’elle postait une photo de sa fille Clemmie en train de toiletter les animaux, elle a déclaré: “Hazel & Maple gèrent la séparation bien mieux que nous n’aurions jamais pu l’espérer. Pas de stress.”

Mais Amanda a admis qu’elle n’avait pas hâte d’être sevrée – ce qui signifie séparer le couple l’un de l’autre.

« Noël a été une période chargée. L’une des tâches que nous n’avions pas hâte de faire était d’épagner (sevrage) l’érable.

Les fans ont été captivés par les Owen Clang et leur vie peu orthodoxe dans leur ferme des Yorkshire Dales lors de leur programme télévisé.

Bien que les choses semblaient bien se passer à la ferme Ravenseat, ils ont rapidement pris une mauvaise tournure quand Amanda et son mari ont choqué les fans en apprenant que leur mariage de 22 ans était terminé.

Amanda a annoncé la triste nouvelle à ses 517 000 abonnés sur Instagram.

Une déclaration du couple disait: «Clive et moi sommes tristes de confirmer que nous avons pris la décision difficile de nous séparer.

« Cela n’a pas été facile, mais nous croyons tous les deux que c’est le bon choix pour l’avenir de notre famille.

« Bien que nous ne soyons plus en couple, nous continuons à travailler à la ferme et à coparentalité ensemble, avec comme priorité numéro un le bonheur et le bien-être de nos enfants.

“Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien et demandons aux médias de bien vouloir respecter notre vie privée pendant que nous traversons cette période difficile.”

Amanda Owen / Instagram

Les fans ont été captivés par les Owen clang et leur vie peu orthodoxe dans leur ferme des Yorkshire Dales lors de leur émission télévisée[/caption] Instagram

La star de la télévision, 48 ans, est devenue célèbre avec son émission sur Channel 5 aux côtés de son ex-mari Clive[/caption]