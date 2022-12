Amanda Owen de notre Yorkshire Farm en deuil après la mort déchirante d’un «membre de la famille»

Amanda Owen de OUR Yorkshire Farm a déclaré à ses fans qu’elle était en deuil après la “mort déchirante” de son chien bien-aimé.

Le chien de berger appelé Kate est décédé dans son sommeil, laissant la famille d’agriculteurs dévastée.

Amanda Owen avec son chien bien-aimé Kate[/caption]

Elle a le cœur brisé[/caption]

La bergère du Yorkshire Amanda a partagé de jolies photos du chiot sur Instagram.

Elle a écrit : « Ensuite, il y a l’autre type de deuil.

“Où allez-vous chercher votre fidèle compagnon de travail, compagnon, collègue et ami de son chenil. Seulement pour découvrir qu’elle est décédée dans son sommeil.

« Kate… ça ira. .”

La semaine a été difficile pour la bergère du Yorkshire après qu’il a été révélé qu’elle n’apparaîtrait pas dans un tout nouveau spin-off de Our Yorkshire Farm après s’être séparée de son mari Clive.

Elle a rompu son silence sur la suppression de Our Yorkshire Farm par Channel 5 – et son ex Clive a lancé sa propre série dérivée sur le réseau.

La star de la télé-réalité a partagé un post sur Instagram annonçant le remaniement, disant qu’elle avait “plus de merde à gérer” suite à la nouvelle explosive.

Et maintenant, la maman de neuf enfants a déclaré qu’elle “surmontait la tempête” avec sa famille dans un article sur les réseaux sociaux, après avoir lancé une diatribe grossière après l’annonce de la nouvelle la semaine dernière.

S’adressant à Twitter, Amanda a partagé une série de clichés de la vie à la ferme, y compris un cliché de quad enneigé et une photo de son fils Reuben conduisant un tracteur.

Elle a sous-titré son ensemble de photos : “Il y a de la puissance [tractor emoji] et il y a de la puissance [horse emoji].

“Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, nous surmontons les tempêtes… la résilience et la force sont la norme.”

Plus tard, Amanda a partagé des clichés de sa main recouverte de boue, avec elle et les enfants nourrissant les animaux de la ferme lors de leurs tournées.

Elle a ajouté: “Aujourd’hui a définitivement eu ses moments! Mais après chaque petit revers venait une petite victoire. Dieu merci pour le travail d’équipe.

La star de Our Yorkshire Farm a partagé une publication cryptée sur les réseaux sociaux[/caption]