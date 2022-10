Amanda Owen de notre Yorkshire Farm dans un «état de fatigue permanent» alors que sa fille tombe malade

Amanda Owen de OUR Yorkshire Farm s’est ouverte sur sa vie à la ferme, disant qu’elle est maintenant dans un “état de fatigue permanent” car l’un de ses enfants est malade.

La bergère du Yorkshire a également parlé de la fin de son mariage et de la façon dont la vie à la ferme doit “continuer”.

Amanda a déclaré qu'elle était maintenant dans un "état de fatigue permanent" car l'un de ses enfants est maintenant malade

La bergère du Yorkshire a également parlé de la vie sur Ravenseat et de la fin de son mariage

Amanda a déclaré qu’il se passait “beaucoup de choses”, entre s’occuper de Ravenseat Farm, coparentalité de ses neuf enfants et d’autres engagements professionnels.

Lors du Jeremey Vine Show, la bergère du Yorkshire a déclaré que “tout continue, parce qu’il le faut”.

La star de Channel 5 a parlé de son nouveau livre et de sa séparation d’avec son mari Clive.

Lorsqu’on a demandé à Amanda si elle s’était jamais épuisée, elle a répondu : « Bien sûr, je veux dire que je suis dans un état de fatigue permanent, c’est comme ça, mais il se passe beaucoup de choses. Je veux dire ce matin j’ai affaire à un enfant qui a la varicelle, Clem a la varicelle.

“Tout continue parce qu’il le faut, vous ne pouvez pas avoir autant de travail dans une ferme et avec les enfants et vous retrouver un week-end chez McDonald’s pour le transfert.”

La propriétaire de la ferme Ravenseat a parlé de la fin de son mariage, affirmant que le fait de rendre publique la nouvelle a été « une libération de pression ».

Elle a poursuivi: “Et en fin de compte, tout ce que nous avons diffusé à la télévision ou dans les livres concernait la réalité, et vous savez quoi, c’est autant la réalité que n’importe quoi.”

Amanda et sa famille sont devenus célèbres pour la première fois lorsqu’ils sont apparus dans le programme télévisé populaire Our Yorkshire Farm, qui est rapidement devenu la série la plus regardée de Channel 5.





Cela survient après qu’Amanda a suscité des inquiétudes parmi ses 203 400 abonnés en septembre de cette année, lorsqu’elle a téléchargé une photo et que les fans ont remarqué qu’elle avait l’air légèrement échevelée.

Dans le court clip, le présentateur de Our Yorkshire Farm a déclaré: “Nous amenons les agneaux pour qu’ils soient rejetés, cela signifie le moment du sevrage.”

Les fans n’ont pas tardé à commenter l’apparence d’Amanda, certains disant qu’elle avait l’air “extrêmement fatiguée” et “épuisée”.

Amanda et son mari Clive ont annoncé en juin de cette année qu’ils avaient rompu après plus de deux décennies de mariage. Bien qu’ils ne soient plus en couple, ils continuent de travailler ensemble à la ferme de Swaledale.

