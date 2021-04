Amanda Owen de NOTRE Yorkshire Farm a été fermée par son fils adolescent après lui avoir posé une question TRÈS personnelle.

La femme de 46 ans était ravie de découvrir ce que son fils Reuben avait réalisé dans ses résultats GCSE.

5 Amanda Owen était ravie de découvrir ce que son fils Reuben avait réalisé dans ses GCSE Crédit: Channel 5

La star de Channel 5 a été rejointe par son mari Clive Owen, 66 ans, alors que son fils aîné consultait ses notes en ligne.

Lors du dernier épisode, la famille s’est réunie sur le banc de pique-nique alors qu’ils attendaient anxieusement que Ruben ouvre ses résultats, et pour voir comment l’annulation des examens en lock-out avait affecté ses notes.

Malheureusement pour Amanda, son fils adolescent n’a pas été impressionné quand elle l’a interrogé sur ses notes.

Les téléspectateurs ont vu Ruben revenir à la ferme après le travail, le narrateur a expliqué: « Il est rentré chez lui pour découvrir comment l’annulation de ses examens GCSE a affecté ses résultats. »

5 Clive Owen, père de neuf enfants, attendait anxieusement les résultats de son fils Crédit: Channel 5

Clive a déclaré: « Mandy, viens entendre les nouvelles. »

Après qu’Amanda soit sortie de la maison, Reuben a révélé qu’il avait réussi tous ses cours avec brio.

«Vous les avez tous passés? Même la musique? la bergère a demandé à qui il a déclaré qu’il ha.

Le père de neuf enfants a demandé: «Alors, l’anglais et les mathématiques, les deux importants?»

5 Reuben était ravi d’avoir atteint la 6e année en mathématiques Crédit: Channel 5

L’adolescent a expliqué qu’il avait reçu une note de six en mathématiques, la note équivalente d’un B conformément à l’ancien système de notation GCSE.

Amanda a ensuite demandé comment ses notes étaient comparées aux notes les plus élevées qui pouvaient être obtenues et a demandé si un six était bon ou non.

Mais le jeune a riposté: « Tout ce qui est quatre et plus est une passe. Je n’ai rien obtenu en dessous de quatre alors j’ai tout réussi.

«J’ai obtenu un cinq en anglais, un six en design et technologie.»

5 La bergère a été déconcertée par le système de classement Crédit: Channel 5

Déconcertée par la façon dont le nouveau système de notation, Amanda a demandé: « Alors, quel est le meilleur score que vous pouvez obtenir? »

Reuben n’a pas été le plus satisfait des remarques de sa mère, répondant: « Oh, n’entre pas dans ça. »

L’adolescent a plaisanté: « » Neuf, mais nous n’en avons eu aucun. Si nous nous tournons [the six] à l’envers, cela pourrait ressembler à un neuf. «

5 Reuben a fermé sa mère à cause de ses résultats d’examen Crédit: Channel 5

La bergère était ravie des réalisations de son fils malgré la confusion sur les notes.

Les téléspectateurs ont vu Reuben commencer un nouvel apprentissage lors du dernier épisode du documentaire agricole.

Notre Yorkshire Farm est diffusé mardi à 21h sur Channel 5.