Amanda Owen de notre ferme du Yorkshire révèle une signification cachée émotionnelle derrière les bracelets de marque « manky »

Amanda Owen de OUR Yorkshire Farm a parlé de la belle histoire derrière ses bracelets «manky» de marque.

Amanda, 47 ans, est bien connue pour son style autant qu’elle est connue pour être une bergère dans la ferme isolée de sa famille à Ravenseat, dans le Yorkshire.

Amanda Owen de notre ferme du Yorkshire a révélé la signification émotionnelle de ses bracelets «manky»[/caption]

L’un de ses incontournables de la mode est une série de bracelets qu’elle porte sur son bras droit.

Elle a révélé qu’avant de travailler dans une ferme, elle avait non seulement travaillé comme mannequin, mais aussi dans un plat à emporter bangladais.

C’est à la vente à emporter qu’elle s’est liée d’amitié avec une fille et l’a aidée à apprendre l’anglais.

En retour, la jeune fille a donné les bracelets à Amanda en remerciement de l’avoir aidée dans ses études.

Bien qu’ils puissent ne pas sembler adaptés aux gros travaux agricoles, Amanda a expliqué pourquoi elle gardait les bracelets lorsqu’elle était dans l’enclos.

« C’est un lien avec ma féminité tout en travaillant à la ferme », a-t-elle déclaré à Simon Armitage sur son podcast, Poet Laureate Has Gone To His Shed.

« Ils se brisent, ce ne sont que des fils de fer et oui, ils sont courbés et manky et mon bras est tout décoloré en dessous, mais ils sont sentimentaux pour moi. »

Amanda a rejeté les craintes d’un fan que ses bijoux de marque pourraient se coincer dans les machines de la ferme en disant: « S’ils le voulaient, ils l’auraient déjà fait! »

Simon en plaisantant a ajouté: « A moins que vous ne commenciez avec trois bras! »

La mère de neuf enfants a également révélé que ses enfants savent quand elle vient parce qu’ils peuvent les entendre cliqueter et savoir arrêter tout méfait qu’ils pourraient faire.

« Ils m’entendent venir et se précipitent pour ranger ou nettoyer ou jeter par la fenêtre tout ce qu’ils faisaient », a-t-elle déclaré.

La révélation d’Amanda sur ses célèbres bracelets survient après avoir informé les fans du sort de Our Yorkshire Farm.

Elle a révélé que l’émission de Channel 5 qui suit la vie de sa famille dans leur ferme sera de retour à l’antenne « à l’automne ».

La bergère vit à la ferme avec son mari Clive, 67 ans, et leurs neuf enfants, qui figurent tous dans la série populaire.

Mais il a été dramatiquement retiré plus tôt cette année par Channel 5, qui a mis la série dramatique Anne Boleyn à sa place au lieu de la finale de l’émission.

Amanda a maintenant apaisé les craintes des fans, confirmant que le spectacle sera bientôt de retour.

« Il y a une nouvelle série qui arrive. Ce sera à l’automne. Je ne sais pas exactement quand car je suis la dernière personne à savoir », a-t-elle déclaré Yorkshire en direct.

« Je sais que ces épisodes sont terminés et qu’il y a plus de tournages à Ravenseat. »

Elle a révélé que les bracelets lui avaient été offerts par une fille qu’elle avait aidé à apprendre l’anglais[/caption]

Amanda a également déclaré qu’elle aimait les porter à la ferme pour l’aider à se sentir féminine.[/caption]

Amanda est maman de neuf enfants qui l’aident tous à la ferme[/caption]