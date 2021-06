Amanda Owen de notre ferme du Yorkshire révèle le chagrin d’un fils adolescent à la suite d’une mort par choc

AMANDA Owen a révélé le chagrin de son fils adolescent Miles à la suite de la mort choquante de l’un de ses animaux de ferme bien-aimés.

La star de Our Yorkshire Farm est occupée avec sa progéniture de neuf enfants et un catalogue d’animaux à prendre en charge.

Instagram

Amanda Owen avec son fils adolescent Miles[/caption]

Amanda, 46 ans, a expliqué dans son livre Adventures Of The Yorkshire Shepherdess, comment chacun de ses enfants a un rôle à jouer à la ferme, ce qui entraîne souvent un lien étroit avec les animaux.

Dans un chapitre de la publication de 2019, Amanda parle de son fils de 15 ans, Miles, dont les responsabilités consistent notamment à s’occuper des poules de la ferme et de son propre troupeau de moutons.

Le décrivant comme quelqu’un qui « n’aime pas l’école », elle écrit : « C’est un vrai homme à femmes. Avec ses grands yeux marrons qui ressortent sous sa frange gaillarde, il est voué à charmer.

« Il adore les animaux, les programmes nature et la campagne.

Rex

Amanda a expliqué qu’il avait le cœur brisé lorsqu’un de ses troupeaux de moutons est mort[/caption]

Twitter / @AmandaOwen8

Les expériences de la famille sont diffusées sur Our Yorkshire Farm de Channel 5[/caption]

« Chaque année, nous reconstituons notre troupeau de poules vieillissantes avec des poules en fin de ponte destinées à la transformation », explique la bergère.

« Miles les prend sous son aile et s’occupe d’eux dans la grange jusqu’à ce qu’ils s’acclimatent à la météo de Ravenseat et puissent devenir en liberté.

Amanda, qui dirige la ferme avec son mari Clive, a ensuite expliqué avec fierté à quel point son fils fait son travail.

Elle a dit aux lecteurs : « Il a aussi son propre troupeau de moutons, une douzaine de Texdales (croix Texel/Swaledale).

Alamy

La bergère est mariée à son collègue fermier Clive[/caption]

« Il agne lui-même son petit troupeau. Tout est chronométré avec soin pour s’assurer que les dates d’accouchement de ses moutons coïncident avec les vacances scolaires de Pâques.

Mais elle s’est ensuite souvenue tristement: «Il peut tout voir et il a eu le cœur brisé quand un jour il est sorti pour nourrir ses moutons et a découvert qu’un s’était échappé et était entré dans le magasin d’alimentation, avait abusé, était devenu ballonné et est mort.

«C’est entièrement son troupeau et il prend des décisions sur qui il garde et qui il vend juste un soupçon de conseils de Clive.

Renegade Pictures (UK) Ltd Tous droits réservés

Amanda a également une couvée de neuf enfants à affronter[/caption]

« Il est calme, sensible et bien informé et vit pour le jour où il pourra cultiver à temps plein. »

La famille a été sous les feux de la rampe alors que leur vie quotidienne est décrite dans la populaire émission Channel 5.

Mais Amanda a récemment été forcée de riposter contre les trolls après avoir été accusée de « vendre » après avoir publié des publicités payantes sur ses réseaux sociaux.

La star de la télé a ébouriffé quelques plumes après avoir fait la promotion d’une marque d’aliments pour chiens sur son compte Instagram au début du mois.





Amanda a encouragé les fans à envisager d’acheter des bandes de protéines de Crave à leur ami à quatre pattes dans une publicité sponsorisée sur sa grille – ce qui a laissé beaucoup de gens non impressionnés.

Un fan en colère a écrit : « Nooon, ne vendez pas à ces entreprises, restez réel ! », tandis qu’un autre a commenté : « Triste de voir que vous avez commencé à approuver les produits Amanda.

Dans le message supprimé, leur chien de famille Midge pouvait être vu en train de savourer de délicieuses friandises à côté d’Amanda et de son fils Miles.

Mais depuis lors, le berger a applaudi aux commentaires, expliquant que tout l’argent qu’elle reçoit sert à s’occuper de ses neuf enfants.

Our Yorkshire Farm est diffusé sur Channel 5.