Amanda Owen de notre ferme du Yorkshire révèle comment son mari Clive a changé depuis le succès de l’émission

Amanda Owen de NOTRE ferme du Yorkshire a révélé comment son mari Clive Owen a changé suite au succès de l’émission.

Amanda, 46 ans, et son mari Clive, 66 ans, sont mariés depuis 2000 et sont les parents de Raven, 20 ans, Reuben, 17 ans, Miles, 15 ans, Edith, 12 ans, Violet, dix ans, Sidney, neuf ans, Annas, sept ans, Clemmie, cinq ans. , et Nancy, quatre.

Médias sociaux – Se référer à la source

Amanda a révélé que son mari Clive avait changé depuis le succès de l’émission[/caption]

Le couple est devenu célèbre grâce à l’émission Channel 5 qui la voit, elle et sa famille, travailler la terre de leur ferme rurale à Ravenseat, dans le Yorkshire.

Cependant, depuis le succès de l’émission, Amanda a révélé que son mari avait Clive devenu « chic » malgré ses profondes racines dans le Yorkshire.

Amanda a fait ces commentaires lors de la présentation d’un segment de cuisine sur This Morning d’ITV.

« La semaine dernière, Violet et moi avons cuit du pain et nous en avons volontairement laissé certains rassis parce que nous allons cuisiner du pain à la rhubarbe et du pudding au beurre », a-t-elle commencé.

bergère du yorkshire/Instagram

Amanda et son mari Clive sont devenus célèbres à Our Yorkshire Farm[/caption]

Canal 5

Amanda a déclaré que son mari Clive était devenu chic malgré ses profondes racines dans le Yorkshire[/caption]

La fermière a ensuite commencé à hacher de la rhubarbe, à ajouter du sucre et de l’eau dans sa casserole, en disant aux téléspectateurs qu’elle voulait qu’elle cuise rapidement afin qu’elle « conserve sa couleur et sa forme ».

« C’est la rhubarbe pochée, ensuite c’est pour faire la crème anglaise », a-t-elle poursuivi.

« Ceci, bien sûr, s’appelait autrefois de la crème anglaise, mais parce que Clive est devenu tout chic, c’est maintenant de la crème anglaise », a-t-elle révélé.

Après avoir fait cuire son pain à la rhubarbe et son pudding au beurre, Amanda a versé dessus la « crème anglaise » nouvellement nommée.

Canal 5

Amanda a récemment fait équipe avec Jules Hudson d’Escape to the Country, photographié avec Helen Skelton[/caption]

BBC

Jules a dit qu’il pense qu’Amanda a été un grand succès auprès des fans parce qu’elle est si honnête[/caption]

La révélation surprenante survient peu de temps après qu’Amanda se soit associée à Jules Hudson d’Escape to the Country.

Le duo a uni ses forces pour la nouvelle série Summer on the Farm de Channel 5, qui a été diffusée sur nos écrans la semaine dernière.

Escape to the Country’s Jules, Helen Skelton et les frères Rob et Dave Nicholson ont présenté le spectacle de Cannon Hall Farm à Barnsley pendant cinq jours à partir du 14 juin.

Tout au long du programme d’une semaine, ils ont invité un certain nombre de personnalités célèbres à se joindre à eux, dont Amanda.

Photos de Renegade

Amanda et son mari Clive vivent à la ferme avec leurs neuf enfants[/caption]

Jules a révélé ce que c’était que de travailler avec la mère de neuf enfants lors d’une récente conversation avec le Express quotidien.

Il a déclaré: «Sa passion est tout simplement légendaire. Et je pense qu’elle dirait aussi que nous lui avons offert la chance de faire des choses qu’elle n’aurait peut-être jamais faites, comme chercher de la nourriture cette semaine, et elle a vraiment apprécié ça.

Jules a ajouté qu’il pense que la bergère est devenue un grand succès auprès des fans grâce à sa personnalité honnête et ouverte.





Il a avoué : « J’ai travaillé avec Amanda plusieurs fois et elle est une force de la nature.

« Elle est l’individu le plus étonnant et la famille est une famille étonnante. »

La star de la télé a ajouté: « Elle est très honnête à propos de la vie qu’elle partage, et je pense que c’est une chose très audacieuse et courageuse de partager votre vie comme elle l’a fait.

Our Yorkshire Farm est diffusé sur Channel 5 et peut être regardé sur My5.