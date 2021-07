Amanda Owen, de notre ferme du Yorkshire, marque carrément la maison d’un « trou *** » – avec des « tapis squelchy et des murs tachés »

Amanda Owen, de NOTRE ferme du Yorkshire, a carrément qualifié sa maison de « trou *** » – avec des « tapis squelchy et des murs tachés ».

La bergère de 46 ans vit à Ravenseat dans le Yorkshire avec son mari Clive, 67 ans, et leurs neuf enfants, qui figurent tous dans l’émission Channel 5.

Amanda Owen de notre ferme du Yorkshire a qualifié sa maison de « ***trou »

Amanda vit à Ravenseat dans le Yorkshire avec son mari Clive et leurs neuf enfants

Cependant, Amanda a rappelé à quel point elle n’était pas impressionnée lorsqu’elle a vu la propriété pour la première fois.

S’exprimant sur le podcast de Simon Armitage, The Poet Laureate Has Gone to His Shed, Amanda a déclaré: «La ferme se situe à 1350 pieds au-dessus du niveau de la mer et le terrain s’élève jusqu’à 1800 pieds.

« Si vous l’imaginez dans votre esprit, je pense toujours à Wuthering Heights, c’est un pays très ouvert, c’est de la lande, c’est de la bruyère, c’est un ciel de plomb, c’est de vastes hectares, c’est du hasch, c’est du vent, c’est humide, c’est sévère.

« Il a son propre microclimat. Est-ce que je te le vends ?

Simon a répondu : « J’ai lu quelque part que lorsque vous y êtes allé pour la première fois, étiez-vous allé acheter un bélier ou quelque chose du genre, et vous n’avez pas été très impressionné.

«Je pense que je me souviens avoir lu quelque part que vous avez dit qu’il y avait des tapis squelchy et de la fumée sur le mur. Je pense que vous auriez pu le décrire comme un trou *** en fait.

En riant, Amanda a déclaré: «Oui, je pense que ce trou de merde le couvre à peu près. Il s’est légèrement amélioré.

Elle a poursuivi: «La première fois que je l’ai vu, il faisait noir, je traversais une cour boueuse dans presque ce qui ressemblait à l’ensemble d’un épisode de Toutes les créatures grandes et petites, et j’ai rencontré Clive.





«C’était le tout début et c’était en 1996, il y a donc un bon moment. Les choses ont changé mais les choses n’ont pas changé.

« C’est la beauté du lieu, le temps s’arrête. C’est Ravenseat.

Ailleurs pendant le podcast, Amanda a riposté aux critiques qui l’ont critiquée pour avoir porté « des talons aiguilles et une robe moulante ».

Amanda a déclaré que la ferme s'était « améliorée » depuis qu'elle l'avait vue pour la première fois en 1996

Our Yorkshire Farm est diffusé sur Channel 5. The Poet Laureate Has Gone to His Shed est diffusé à 19h15 le samedi 10 juillet sur Radio 4 et BBC Sounds.