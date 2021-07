Amanda Owen de notre ferme du Yorkshire laisse son mari Clive abasourdi après un achat sournois dans son dos

La star de NOTRE Yorkshire Farm, Amanda Owen, a laissé son mari Clive sous le choc après avoir secrètement acheté une VACHE dans son dos.

La bergère était à la recherche d’un taureau pour s’accoupler avec leurs vaches alors qu’elle se dirigeait vers une vente aux enchères à deux heures de la ferme Ravenseat.

4 Clive était en colère alors qu’Amanda faisait un achat de bétail dans son dos Crédit : CANAL 5

4 La star avait l’œil sur la vache primée de l’offset Crédit : CANAL 5

Aux côtés des enfants Miles et Edith, le duo mari et femme cherchait avidement un animal convenable à un prix raisonnable.

Mais alors qu’Amanda, 46 ans, aimait un gros taureau de couleur rouge, son mari Clive, 56 ans, ne voulait pas gaspiller de l’argent pour une vache en dehors de ses critères.

Bien qu’elle soit allée acheter un taureau, la maman de neuf n’a pas pu s’empêcher de placer plusieurs offres secrètes sur une série de vaches dont elle aimait l’apparence.

« Nous avons en quelque sorte beaucoup de vaches et de génisses et nous avons en quelque sorte besoin d’un garçon vache – parce que vous savez comment cela fonctionne », a déclaré Amanda avant la vente aux enchères.

« Ce taureau entre ici, cet énorme taureau rouge et vous ne voudriez même pas enchérir sur lui? », a-t-elle demandé à son mari, qui a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas « un taureau rouge ».

« Tu n’es pas tenté ? » Amanda a persisté, ce à quoi Clive a rapidement répondu, la faisant taire: « Non, il ne le fait pas pour moi. »

Clive a insisté sur le fait qu’il était temps de rentrer à la maison avant le début de la vente aux enchères de vaches femelles, disant à sa femme qu’il était temps « d’aller faire le tour ».

Mais Amanda a continué à regarder la vente aux enchères, alors que Clive se moquait de leurs enfants: « Il y en a un qui arrive qui a attiré l’attention de votre mère. »

Alors que Clive regardait les enfants, Amanda est entrée dans une guerre d’enchères tendue pour la vache qu’elle admirait avant que le marteau ne tombe.

Le commissaire-priseur a désigné Amanda comme la gagnante, ce à quoi Clive s’est exclamé : « Vous ? Non, vous ne l’avez pas fait !

Amanda a ri nerveusement en demandant si son mari « était agacé contre elle », ce à quoi Clive a marmonné une réponse dans sa barbe.

« Je pense que nous ferions mieux d’y aller, nous avons fait assez de dégâts ici », a-t-elle conclu, avant de régler la facture de 3362,40 £ pour la magnifique vache.

« Nous avons une vache aujourd’hui. Je commence à penser qu’elle ne se contente pas d’énumérer tout ce que je dis », a déclaré Clive alors qu’ils rentraient chez eux.

« C’est beaucoup d’argent, mais le bon bétail, le bétail est cher et c’est une belle chose et il rentrera à la maison et fera partie de notre troupeau.

« C’est une femme très intelligente, elle en a acheté une bonne », a admis Clive, en examinant de plus près le dernier ajout de la famille.

Notre ferme du Yorkshire est disponible pour regarder sur 5oD maintenant.

4 Clive n’a pas remarqué qu’Amanda a fait une offre pour la vache Crédit : CANAL 5