Amanda Owen de notre ferme du Yorkshire exprime sa fureur après que son mari Clive ait détruit une partie importante de la ferme

Amanda Owen de NOTRE ferme du Yorkshire est furieuse après que son mari Clive ait détruit une partie cruciale de la ferme.

La bergère, 46 ans, s’est souvenue de la fois où elle était « furieuse » contre son autre moitié après la destruction d’un de ses sapins bien-aimés.

Amanda Owen de notre ferme du Yorkshire était furieuse contre son mari Clive pour avoir détruit l’un de ses arbres[/caption]

Amanda a rappelé le moment où Clive a accidentellement fauché son arbre avec une pelle dans son livre[/caption]

Amanda s’est souvenue de l’époque où Clive a enseigné à leur fils Reuben comment utiliser certaines machines.

Cependant, Clive l’a inversé dans l’un des arbres par erreur, laissant Amanda moins qu’impressionnée.

La machine a été héritée par un ami d’Amanda et Owen appelé Alex.

Il a déjà utilisé la pelleteuse pour « des rénovations lorsqu’il était propriétaire de Tan Hill, la plus haute auberge d’Angleterre et notre pub le plus proche ».

Ruben était ravi après que sa famille ait reçu la pelleteuse, qu’Alex n’a plus utilisée depuis sa retraite.

Clive a donné à Reuben « le signe d’assentiment » pour conduire la pelleteuse dans un voyage de trois kilomètres à travers les champs et pour atteindre les sapins.





Amanda a expliqué que Clive a ensuite pris le contrôle de la pelle mais l’a lentement inversée au bas de la pelouse avant de faire pivoter la flèche, qui a renversé l’un des deux arbres.

Owen fulmina : « « Regardez ce que vous avez fait à mon arbre ensanglanté ! Je ne peux pas croire que tu viens de faire ça !

« J’étais furieuse, Reuben pensait que c’était drôle », a-t-elle écrit.

« Eh, maman, tu es partie pour changer le nom de ta maison maintenant », suggéra Rueben. « Ce n’est plus The Firs, vous n’avez qu’un seul sapin maintenant, alors c’est The Fir! »

Notre ferme du Yorkshire est disponible pour regarder sur 5oD maintenant

La famille a reçu la pelle d’un ami appelé Alex[/caption]

Notre ferme du Yorkshire peut être diffusée sur 5OD[/caption]