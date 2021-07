Amanda Owen de notre ferme du Yorkshire confirme les plans pour une nouvelle série après que la saison 4 ait brusquement cessé d’être diffusée

AMANDA Owens a confirmé qu’une nouvelle saison de Our Yorkshire Farm n’est que dans quelques mois.

Amanda, 47 ans, a révélé que l’émission de Channel 5 qui suit la vie de sa famille dans leur ferme de Ravenseat dans le Yorkshire sera de retour à l’antenne « à l’automne ».

Amanda Owens de notre ferme du Yorkshire a confirmé que l’émission serait de retour sur Channel 5 « cet automne »[/caption]

La bergère vit à la ferme avec son mari Clive, 67 ans, et leurs neuf enfants, qui figurent tous dans la série populaire.

Mais il a été dramatiquement retiré de l’antenne plus tôt cette année par Channel 5, qui a mis la série dramatique Anne Boleyn à sa place au lieu de la finale de l’émission.

Amanda a maintenant apaisé les craintes des fans, confirmant que le spectacle sera bientôt de retour.

« Il y a une nouvelle série qui arrive. Ce sera à l’automne. Je ne sais pas exactement quand car je suis la dernière personne à savoir », a-t-elle déclaré Yorkshire en direct.

« Je sais que ces épisodes sont terminés et qu’il y a plus de tournages à Ravenseat. »

La confirmation d’Amanda intervient après avoir révélé l’effet secondaire époustouflant d’avoir neuf enfants.

Ses nombreux travaux ont inclus l’accouchement dans sa voiture sur le chemin de l’hôpital et l’accueil seul de l’un de ses enfants avec le chien comme partenaire d’accouchement.

Cependant, une chose reste la même pendant toutes ses grossesses; elle n’a pas de contractions.

Écrivant dans son nouveau livre, The Yorkshire Shepherdess, Amanda a déclaré : « Je n’ai tout simplement pas de contractions.

« La seule façon dont je sais que je suis en travail, c’est parce que je commence à me sentir un peu mal, moche, nauséeux, pas tout à fait bien. »

Elle a ajouté: « Parce que je passe mon temps à vêler des vaches et à agneler des moutons, il me semblait qu’avoir un bébé allait être la chose la plus naturelle au monde.

« Je ne suis pas une mère de la terre, du type hippie, mais je suis un grand croyant en la nature. »

Amanda a précédemment tout révélé sur l’accouchement seul lors d’une interview sur This Morning.

Elle a déclaré: « J’ai allumé la bouilloire, j’ai attisé le feu et je l’ai essentiellement mise devant le feu avec juste un terrier comme partenaire d’accouchement, ce qui est parfait. »

Amanda a révélé que le tournage se déroulait à la ferme, mais elle n’avait pas encore été informée de la date de début confirmée de la série d’actualités[/caption]

Ils sont parents de neuf enfants qui apparaissent également dans l’émission[/caption]





Elle a ajouté que Clive n’était pas trop inquiet à l’idée d’être à l’accouchement car il avait déjà été présent pour les sept accouchements précédents.

Elle a déclaré: «Le problème, c’est qu’il avait déjà eu sept naissances et que nous passons toute notre vie à gérer des accouchements, donc ce n’était pas exactement quelque chose qui me dérangeait particulièrement.

« Je l’ai fait moi-même et je suis très heureux et heureux de l’avoir fait. »

Our Yorkshire Farm est diffusé sur Channel 5.