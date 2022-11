Amanda Owen confirme si elle apparaîtra dans l’émission en remplacement de Our Yorkshire Farm dirigée par l’ex Clive

Amanda Owen de OUR Yorkshire Farm ne figurera pas dans une nouvelle série de Channel 5 aux côtés de son ex, Clive, a-t-il été révélé.

Les fans s’interrogent sur l’avenir de la série Channel 5, depuis qu’Amanda et Clive Owen ont annoncé leur séparation plus tôt cette année, et maintenant tout a été révélé sur les futurs projets télévisés de la famille.

Instagram/berger du yorkshire

Il a été confirmé qu’Amanda Owen ne figurera pas dans Beyond The Yorkshire Farm: Reuben & Clive avec son fils et son ex-mari[/caption] Rex

Le spectacle est remplacé par un nouveau programme – Beyond The Yorkshire Farm: Reuben & Clive – mettant en vedette Clive et son fils aîné, qui sera lancé le mois prochain.

Mais, Amanda ne fera pas partie de l’émission après sa séparation de son mari plus tôt cette année.

Des millions de téléspectateurs ont regardé Clive et sa femme Amanda – surnommée la «bergère sexy» – élever leurs neuf enfants au cours de cinq séries de l’émission à succès, diffusée pour la première fois en 2018.

Channel 5 a confirmé lundi qu’il ne reviendrait pas pour une sixième série, cependant.

En savoir plus sur Amanda Owen MAMAN FIÈRE Amanda de notre Yorkshire Farm ravit les fans avec un aperçu rare de la vie universitaire de sa fille ” QUELLE ÉTOILE “ Amanda Owen étourdit les fans avec la dernière photo en hommage à un fidèle chien de berger

Au-delà de la ferme du Yorkshire : Reuben et Clive suivront Clive et Reuben alors qu’ils voyagent au-delà de leur ferme isolée dans les vallées du Yorkshire, pour se lancer ensemble dans une aventure commerciale passionnante.

Les téléspectateurs pourront voir comment l’enfance unique de l’adolescent l’a préparé à la vie d’adulte et à la création d’une entreprise aux côtés de son père, de son meilleur ami Tom et de sa petite amie Sarah.

Le patron factuel du diffuseur, Daniel Pearl, a déclaré: «Les Owen sont devenus la famille d’agriculteurs préférée de tout le monde et des millions de personnes ont apprécié de regarder leur mode de vie unique. C’est fantastique que nous puissions maintenant tous suivre Reuben et Clive dans leur prochaine aventure.

Amanda a confirmé sa séparation d’avec Clive avec une déclaration en juin qui disait: “Cela n’a pas été facile, mais nous pensons tous les deux que c’est le bon choix pour l’avenir de notre famille.





“Bien que nous ne soyons plus en couple, nous continuons à travailler à la ferme et à coparentalité avec notre priorité numéro un le bonheur et le bien-être de nos enfants.”

Le couple s’est marié en 2000 et est apparu sur The Dales d’ITV en 2011 avant de décrocher leur propre émission.

Depuis qu’elle est devenue célèbre avec son troupeau, la maman de neuf enfants a publié cinq livres à succès, est apparue dans une gamme de podcasts et d’émissions agricoles et est devenue une invitée régulière à la télévision du matin.

Beyond The Yorkshire Farm: Reuben & Clive devrait être lancé sur Channel 5 le mardi 6e décembre à 21h.

Renégat

Au-delà de la ferme du Yorkshire : Reuben et Clive suivront Clive et Reuben alors qu’ils voyagent au-delà de leur ferme isolée dans les vallées du Yorkshire, pour se lancer ensemble dans une aventure commerciale passionnante.[/caption]