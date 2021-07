Amanda Nunes hors de l’épreuve de force du titre UFC 265 avec Julianna Pena après un test Covid positif

Le retrait de Nunes du combat a été confirmé jeudi par plusieurs sources, le raisonnement étant confirmé comme étant un diagnostic positif de Covid-19 qui a également infecté sa partenaire Nina Nunes et leur petite fille Raegan.

On ne sait pas à ce stade si Nunes a été vacciné.

Les responsables de l’UFC ont indiqué qu’ils tenteraient de reprogrammer le combat pour plus tard dans l’année.

La nouvelle sera un coup dur pour la carte de combat UFC 265 du mois prochain qui devrait avoir lieu à Houston, au Texas, et sera surmontée par un titre intérimaire des poids lourds entre Derrick Lewis et Ciryl Gane – avec une chute de poids coq entre Jose Aldo et Pedro Munhoz est désormais susceptible d’entrer dans le créneau du co-main event.

Nunes est largement considérée comme la plus grande artiste martiale mixte de tous les temps et la seule combattante de l’histoire à avoir détenu simultanément deux titres mondiaux à l’UFC.

Sa liste d’adversaires vaincus se lit comme un who’s-who de grandes stars du MMA. Ronda Rousey, Cris Cyborg, Valentina Shevchenko et Holly Holm ont toutes détenu l’or à l’UFC mais sont tombées aux pieds de la « Lionne » dans l’Octogone.

Le combat avec Pena devait être le retour de Nunes dans le giron des poids coq après un séjour de deux combats au poids plume au cours duquel elle a battu à la fois Felicia Spencer et, en mars dernier, Megan Anderson.

Son titre des poids coq n’a pas été défendu depuis décembre 2019, ce qui pourrait signifier qu’il y aura un écart de deux ans entre les défenses de titre – une situation que l’UFC est notoirement désireuse de se permettre lorsqu’elle couronne un double champion, et qui pourrait potentiellement conduire à la création d’un titre provisoire.