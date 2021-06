Amanda Nunes contre… Kim Kardashian ?! La reine de l’UFC appelle la mégastar de la télé-réalité après le jibe de boxe de célébrité de Dana White (VIDEO)

Fermement contre de tels spectacles, et aiguillonné par l’un des frères et sœurs YouTuber Paul, Jake, sur le salaire des combattants, White parlait de la boxe des célébrités après que Logan ait affronté Floyd Mayweather ce week-end.

« Si vous avez des gens assez stupides pour dépenser ce genre d’argent, alors ils méritent de prendre l’argent de ces mannequins » White a commenté Farah Hannoun sur l’UFC Arabia cette semaine.

« Ces gars qui sont sortis et se sont battus et vous ont fait payer 50 dollars, ils méritent votre argent. »

White sur Mayweather/Paul : « Imaginez si Kim Kardashian voulait combattre Amanda Nunes… Il y aura toujours un marché pour ce type de combats et si vous pouvez les retirer et faire payer 50 dollars aux gens, tant mieux pour ce n’est pas ce que je fais. »https://t.co/rk4yQid8topic.twitter.com/AZmfnq3c2f – Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 8 juin 2021

Puis, imaginant son propre match, White réfléchit : « Imaginez si Kim Kardashian voulait combattre Amanda Nunes.

« À quel point pensez-vous que ce combat serait important ? Ce serait énorme ! » il prétendait.

« Il y aura toujours un marché pour ce genre de choses, il y aura toujours des gens qui seront prêts à mettre 50 dollars pour ça.

« [But] c’est tellement loin de ce que je fais. »

Un bon sport comme toujours, cependant, Nunes a eu vent des remarques du grand patron et s’est tourné vers Twitter.

Partageant une capture d’écran d’une publication Instagram avec les mots de White et une photo de chaque femme, elle a tagué Kardashian et a demandé « Hey Kim Kardashian, faisons ça ? lol. »

Et tandis que la mondaine serait stupide de monter dans un ring ou un octogone avec la Brésilienne, qui a 21-4 et sur une séquence de 12 victoires consécutives dont sept victoires se sont terminées au premier tour, elle s’est engagée dans la boxe des célébrités bien avant qu’elle ne soit une chose.

En 2009, elle a participé au Kardashian Charity Knockout, mais sans aucun semblant de compétences de combat, elle n’a pas pu remporter la victoire contre Tamara Frapasella.

Alors que les utilisateurs des médias sociaux étaient amusés par l’ajustement potentiel de Kardashian si « La Lionne » avait ses mitaines dans l’émission de télé-réalité, les autres parties étaient moins impressionnées.

Apparaissant dans les réponses, le champion poids plume Bellator Cris Cyborg a commenté : « Je connais un combat que les fans veulent ».

Il s’agit d’une référence à un match revanche potentiel entre les deux compatriotes, après que Nunes ait envoyé le double champion du monde de jiu-jitsu à l’UFC 232 en décembre 2018 et l’ait soulagée de la sangle de 145 lb via un KO brutal au premier tour.

Eu conheço uma luta que os fãs querem … – @CrisCyborg.Com (@criscyborg) 8 juin 2021

Avec les deux femmes désormais signées dans différentes promotions, un combat Nunes-Kardashian est sans doute plus facile à faire qu’une deuxième rencontre entre les deux combattants d’élite, tandis que Kayla Harrison pourrait également sortir du PFL pour signer avec l’un ou l’autre championnat et offrir un défi difficile à leur suprématie.

Jusque-là, Nunes se concentre sur Julianna Pena en août et défend sa couronne de poids coq contre un ennemi qu’elle a commenté il y a quelques jours.

« Tous mes adversaires, c’est la même chose », Nunes a commencé, des prédictions à haute voix de « The Venezuelan Vixen ».

« Depuis que j’ai cette ceinture, ils disent la même chose. Aucun d’entre eux n’a pu m’arrêter. Elle sera la prochaine. Elle ne va pas m’arrêter avec son catch. Je te le promets.

« Nous allons faire [the] interview à nouveau comme, ‘Je vous l’ai dit. Elle ne m’arrête pas. je vais défendre [my title], et je la descendrai, et je la finirai par terre.

« Elle est bonne avec sa lutte, mais aussi elle a beaucoup de trous. Les filles que je finis la soumettent. Valentina [Shevchenko] et Germaine [de Randamie]— deux grévistes — la soumit. Elle a donc beaucoup de trous. Je vais faire la même chose, » Nunes a juré.

Semblant auparavant destinée à la retraite après avoir éliminé deux divisions, Nunes a été revigorée par la naissance de sa fille Reagan et a une nouvelle perspective sur les combats et la vie en souhaitant continuer jusqu’à ce que la petite fille soit assez vieille pour se souvenir des exploits de sa mère. .

« J’ai l’impression que personne ne peut m’arrêter – surtout avec mon enfant en ce moment », a déclaré Nunes.

« Je reste concentré et elle me donne vraiment une autre course. Je veux avoir beaucoup de souvenirs avec elle dans la cage.

« Ce combat va être un autre grand moment pour avoir des photos et l’avoir là, et j’espère qu’elle aime [them] quand elle grandit.

C’est le meilleur anniversaire de tous les temps avec le meilleur cadeau de tous les temps mon chocolat blanc à la fraise lol merci beaucoup à tous pour le message O melhor aniversário com o melhor presente da minha vida meu chocolate branco com recheio de morango 😂 obrigada a todos pelas mensagens. 🙏🏼🦁 pic.twitter.com/6sSR1btjkZ – Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 30 mai 2021

« Je veux vraiment qu’elle puisse le comprendre et m’encourager. Je vais rester aussi longtemps que possible, jusqu’à ce que mon corps me dise d’arrêter. Je me sens en très bonne santé et je vais rester ici comme le plus longtemps possible. »

« Je vais défendre cette ceinture le plus longtemps possible », Nunes a confirmé.



« Peu importe [the] L’UFC veut faire, je vais être là, prêt à défendre la ceinture. Quiconque marche devant moi, je vais le prendre. »