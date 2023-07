Amanda Lamb de A Place In The Sun étourdit alors qu’elle porte un bikini pour la première fois en dix ans

A PLACE In The Sun’s Amanda Lamb est époustouflante dans un maillot de bain plongeant pour la première fois en dix ans.

L’ancienne animatrice de Channel 4 a montré sa silhouette incroyable dans un maillot de bain noir plongeant et une pièce rouge sur la plage.

Amanda, 50 fans choqués alors qu’elle enfilait un maillot de bain pour la première fois en dix ans après avoir déclaré qu’elle ne porterait plus jamais de bikini.

La star arborait un look sans maquillage et lissait ses cheveux bruns en un chignon serré.

Elle a écrit : « Certaines personnes sont des montagnards, d’autres aiment la forêt… moi ? L’eau… peu importe si c’est un bain/océan/lac ou même une pagaie rapide dans un ruisseau…. Je ne suis jamais plus heureux que lorsque je suis dedans ou à proximité… où est ton endroit préféré ???”

Amanda a été inondée de compliments de la part des fans qui ont jailli à quel point elle était « belle ».

L’un d’eux a écrit : « Magnifique ».

Un autre a commenté: « Naturellement beau. »

Un troisième a écrit: « Wow tu es incroyable Amanda. »

Un quatrième a écrit: « Juste magnifique. »

Un cinquième a fait écho: «Superbe. Ouah. »

Amanda, a dirigé l’émission très appréciée de Channel 4 de 2001 à 2009.

S’adressant à Entertainment Daily, Amanda a révélé: «Les rumeurs disent que je pourrais revenir pour faire quelques épisodes, alors regardez cet espace.

« Je ne peux pas vous en dire plus parce que c’est un secret mais je suis peut-être en train d’en faire. Vous devrez attendre et voir !

Amanda a dit qu’elle avait eu un avant-goût de ce que c’était que de reprendre la route pendant le tournage du Holiday Home Show.

Elle a également parlé de son ancien co-animateur Jonnie Irwin, 49 ans, qui a reçu un diagnostic de cancer du poumon en phase terminale.

Il ne lui restait plus que six mois à vivre après avoir appris que le cancer s’était propagé à son cerveau.

Amanda a déclaré: «Je n’ai pas parlé à Jonnie. Je lui ai envoyé un message, je l’ai tendu la main et lui ai dit que je pensais à lui, en leur envoyant beaucoup d’amour.

« C’est un homme adorable, je lui souhaite tout l’amour du monde car il est adorable. »

Il n’y a pas eu d’annonce sur le retour d’Amanda pour animer A Place in the Sun.

En attendant, Amanda anime l’atelier Saved and Remade.

Les objets de famille et les trésors peuvent souvent être oubliés et laissés dans un coin pour ramasser la poussière.

Dans cette nouvelle série, une équipe de menuisiers et de métallurgistes qualifiés relève le défi de réinventer le but et la fonction de ces objets pour leur donner une nouvelle vie.

Dans chaque épisode, trois contributeurs remettent leurs objets tant aimés mais négligés à un re-maker qui les transformera en un nouveau trésor familial.

Avec une expertise allant de la menuiserie à la ferronnerie en passant par la conception textile, les re-fabricants ont les compétences nécessaires pour redonner vie à n’importe quel héritage.

