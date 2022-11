Amanda Lamb de A Place in the Sun éblouit les fans alors qu’elle pose dans une combinaison moulante avant un plongeon glacé

AMANDA Lamb a montré ses courbes dans une combinaison moulante dans le dernier post Instagram.

Le présentateur de A Place in the Sun a été félicité par les fans pour avoir pris un bain froid dans l’eau du Devon tout en ayant l’air glamour.

Instagram

Amanda, 50 ans, porte une combinaison moulante bleue avant un plongeon glacé dans le Devon[/caption]

Instagram

La présentatrice se maquille sans look naturel[/caption]

La femme de 50 ans a partagé un selfie avec ses 55 000 abonnés Instagram portant un maillot de bain moulant bleu fabriqué par la marque durable Davy J.

Elle a écrit: “C’est parfait pour cette période de l’année si vous aimez nager dans l’eau froide.”

Elle a également écrit : “Avant, pendant et après… j’ai finalement réussi à m’y mettre et ça en valait vraiment la peine.

“Il y a beaucoup de choses qui nagent dans ma tête en ce moment et un plongeon dans le grand vieux truc bleu aide vraiment à tout clarifier et à calmer. Une énorme tasse de thé chaud et sucré a aussi aidé.

Un fan a commenté: “Bravo et comment réussissez-vous à être toujours magnifique.”

Un autre a écrit: “Tu vas Amanda!”

Un troisième a ajouté: “Cela vous a certainement rendu absolument magnifique.”

La peau d’Amanda brillait alors qu’elle ne se maquillait pas et ses cheveux châtain clair affichaient des vagues naturelles.

Son dernier projet, The Holiday Home Show, a confirmé qu’il y aura “80 épisodes à venir en janvier”.

L’émission très attendue voit les présentateurs Amanda, JB Gill et Sam Pinkham parcourir l’Europe et le Royaume-Uni et s’affronter pour trouver les meilleures locations de vacances.





Il mettra en évidence les meilleurs endroits où séjourner dans toute l’Europe, y compris le Royaume-Uni, l’Espagne, la France, le Portugal, l’Italie, la Grèce et la Croatie.

Chaque épisode visite un endroit différent et les propriétés vont du luxe et de la boutique au budget et à l’excentrique.

La productrice exécutive, Melanie Darlaston de Motion Content Group, a déclaré : « Oubliez de parcourir Internet pendant des heures pour votre prochaine location de vacances, en regardant des photos prises sous le seul angle qui cache une multitude de péchés, regardez simplement ça !

“Cette série fait le travail d’âne en découvrant les meilleurs endroits pour se détendre et profiter de nos vacances précieuses et durement gagnées!”

Instagram

Amanda Lamb, JB Gill et Sam Pinkham présenteront le nouveau programme immobilier[/caption]