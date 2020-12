Amanda Knox parle après Rudy Guede, l’homme qui a été reconnu coupable du meurtre en 2007 de sa colocataire étudiante à l’étranger Meredith Kercher en Italie, a été libéré de prison.

Dans un article de blog, qu’elle a également enregistré comme épisode bonus de son podcast Labyrinthes, Knox a déclaré que bien que « les preuves de la culpabilité de Guede soient accablantes, tout comme le manque de preuves impliquant un autre suspect », il n’a toujours pas « fait face aux conséquences appropriées » pour son « crime horrible ».

Elle a souligné que Guede, qui a été reconnu coupable d’agression sexuelle et de complot en vue de commettre un meurtre, a été condamné à seulement 16 ans de prison et a obtenu une libération d’un jour après 10 ans. Trois ans plus tard, il purgera désormais le reste de sa peine en dehors de la prison.

« Et, bien sûr, le nom de Guede n’est pas celui associé à son atrocité », a déclaré Knox. «Peu de gens connaissent même son nom. Au lieu de cela, ils connaissent le mien. La seule raison pour laquelle la plupart des gens savent que j’existe est à cause de ce qu’il a fait.

Knox et son petit ami à l’époque, Raffaele Sollecito, ont été reconnus coupables du meurtre de Kercher en 2009 et ont passé quatre ans dans le système pénitentiaire italien. Guede a été reconnu coupable du meurtre de Kercher lors d’un autre procès en 2008. Son ADN était le seul trouvé sur les lieux du crime.