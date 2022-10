Amanda Knox et son ex-amant se retrouvent en Italie 15 ans après leur arrestation pour le meurtre de l’étudiante britannique Meredith Kercher

AMANDA Knox et son ex-amant ont été réunis 15 ans après leur arrestation pour le meurtre de Meredith Kercher.

L’homme de 35 ans et Raffaele Sollecito, 38 ans, se sont rendus dans la ville italienne où ils devaient se rendre avant d’être détenus après la mort de l’étudiant britannique.

Amanda Knox et Raffaele Sollecito dans la ville de Gubbio 1 crédit

Knox a été retiré du tribunal en 2010 Crédit : Getty

Know a été innocenté du meurtre de Meredith Kercher Crédit : PA : Association de la presse

Knox, alors âgé de 20 ans, et Sollecito, alors âgé de 23 ans, ont tous deux été reconnus coupables du meurtre à deux reprises, puis blanchis à deux reprises avant que la Cour suprême italienne n’annule finalement la condamnation.

Le couple a visité la ville pittoresque de Gubbio, où ils prévoyaient de se rendre le jour où Meredith a été retrouvée la gorge tranchée dans la maison qu’elle partageait avec Knox.

Sollecito a déclaré au Mirror à propos du voyage: “C’était tellement agréable. C’était le plus beau. »

Il a ajouté: “Nous avions prévu d’y aller le jour où le corps de Meredith a été retrouvé.

« Nous avions planifié ce voyage car nous ne savions évidemment pas ce qui lui était arrivé et nous avions du temps libre ce jour-là.

“C’était le plan avant la découverte du meurtre de Meredith.”

“C’était doux-amer d’y retourner car nous étions censés y aller dans des circonstances si différentes, mais c’était juste agréable pour nous de pouvoir parler de quelque chose qui n’était pas le cas.”

Knox a grandi à Washington avec sa famille, a développé un amour pour l’Italie et s’y est installée dans le cadre d’un échange étudiant.

Le 2 novembre 2007, Knox est arrivée chez elle, disant plus tard à la police qu’elle avait remarqué que la porte d’entrée était ouverte et qu’il y avait du sang séché dans la salle de bain.

Après avoir appelé la police, le corps de la colocataire Meredith a été retrouvé dans sa chambre fermée à clé.

Knox et son petit-ami de l’époque, Sollecito, ont été reconnus coupables d’avoir poignardé le jeune homme de 21 ans, de Coulsdon dans le Surrey.

En 2007, des empreintes digitales ont été identifiées sur les lieux comme appartenant à Rudy Guede, qui a finalement été inculpé et condamné pour le meurtre brutal.

En 2021, Guede a été libéré de prison après avoir purgé 13 ans d’une peine de 16 ans.

Knox a récemment parlé à un panel d’avocats et a discuté de l’effet que l’affaire a eu sur sa famille et de la façon dont l’affaire en est venue à la définir et à figurer dans un documentaire Netflix sur ses expériences.

Après son expérience, elle a déclaré que les gens avaient afflué pour s’excuser auprès d’elle – l’arrêtant même dans la rue pour s’excuser d’avoir tiré des conclusions à son sujet.

En 2021, Knox et son partenaire Christopher Robinson ont accueilli leur premier enfant ensemble.