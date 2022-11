Amanda Kloots sur l’inspiration pour son film de vacances et la préservation de la mémoire de feu son mari Nick Cordero

L’instructrice de conditionnement physique Amanda Kloots joue dans son tout premier film, juste à temps pour la saison des fêtes.

Kloots, 40 ans, a parlé à Fox News Digital de son prochain film de vacances, “Fit for Christmas”, et de l’inspiration derrière la création d’un film de Noël axé sur le fitness. Le film met également en vedette Stephan Miers et Paul Greene.

“C’était en juillet 2020, et mon mari était décédé quelques semaines auparavant, et j’avais du mal à dormir au milieu de la nuit, bien sûr”, a expliqué Kloots à propos de son défunt mari, Nick Cordero, décédé après avoir combattu COVID-19[FEMININE

“Je me suis réveillée une nuit, et il était environ 3 heures du matin, et j’ai allumé la télévision, et ils passaient des films de vacances pour remonter le moral des gens à l’époque parce que c’était au plus fort de la pandémie”, a-t-elle poursuivi.

La co-animatrice de “The Talk” s’est souvenue d’avoir regardé un film de vacances et d’avoir eu une idée pour son propre film.

“Vous savez, ils n’ont jamais fait de film de Noël avec un instructeur de fitness. Et pourquoi pas ? Comme, les gens aiment rester en forme, et surtout pendant les vacances, c’est un tel thème”, a expliqué Kloots.

Le gourou du fitness a partagé que “grâce au pouvoir des médias sociaux”, elle était connectée au désormais écrivain de “Fit for Christmas”, qui était à ses côtés lors de sa présentation à CBS. Kloots est le co-créateur, directeur exécutif ainsi que la star du prochain film.

“Fit for Christmas” marque les débuts de Kloots dans le cinéma.

“J’étais un peu nerveux”, a admis Kloots en entrant dans le rôle.

“Il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont, vous savez, influencées par ma propre vie. Donc, c’était aussi amusant et vraiment amusant d’en faire partie”, a-t-elle poursuivi.

Bien que Kloots ait été à Broadway pendant 17 ans, elle a déclaré qu’elle était largement considérée comme une “danseuse” dans le monde du théâtre, ce qui l’a incitée à embaucher un coach par intérim avant que l’équipe “Fit for Christmas” ne commence à tourner l’été dernier à Vancouver.

“Je suis plus qu’excitée”, a-t-elle déclaré à propos du prochain film. “Je suis vraiment, vraiment excité que les gens le voient et aussi, vous savez, que les gens me voient de cette nouvelle façon, sous cette nouvelle lumière.”

Kloots a partagé qu’elle “était tombée amoureuse” du jeu d’acteur, de la production et de l’ensemble du processus de réalisation.

Cependant, même si Kloots s’est aventurée dans de nouvelles avenues commerciales, elle met toujours l’accent sur sa première entreprise, Amanda Kloots Fitness. Elle continue d’enseigner un cours de fitness via Zoom tous les samedis, ainsi que des cours de fitness occasionnels en personne.

“J’en ai enseigné un à Vancouver pendant que je tournais. Chaque fois que je reviens à New York, j’enseigne et j’enseignerai un autre ici à Los Angeles pour célébrer la première du film”, a-t-elle déclaré.

Au cours des dernières années, Kloots a effectué plusieurs transitions, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. En plus de son prochain film, Kloots a navigué pour devenir une mère célibataire après le décès de Cordero en 2020. Kloots a déclaré qu’elle était déterminée à garder sa mémoire vivante pour leur fils, Elvis, 3 ans.

“Écoutez, le chagrin est différent pour tout le monde. Parfois, il n’est pas facile pour les gens de garder des photos et de jouer leur musique ou de regarder leurs vidéos ou d’en parler”, a déclaré Kloots.

Elle a noté que sa famille est devenue plus forte en gardant vivante la mémoire de Cordero.

“J’adore le faire participer à notre matinée”, a déclaré Kloots.

“‘Est-ce que j’ai écouté de la musique dès le matin ?’ C’est parce que Nick m’a appris cela. Je m’assure qu’Elvis sache que lorsque nous nous couchons tous les soirs, nous serrons l’oreiller de Nick, et nous parlons à papa et racontons notre journée.

Kloots a comparé le processus de deuil à un oignon, que lorsque vous “coupez une nouvelle couche ou épluchez une nouvelle couche, cette ouverture vous fait pleurer”.

“Vous pouvez remettre cet oignon au réfrigérateur, et la prochaine fois que vous en aurez besoin pour une recette, et que vous en couperez une autre couche, cela vous fera pleurer”, a-t-elle expliqué.

Après la naissance d’Elvis en juin 2019, Kloots est tombée amoureuse de la maternité et a décidé qu’un de ses rêves serait d’écrire un livre pour enfants.

“J’essayais juste d’amener Nick dans autant de situations que possible pour Elvis et, ce faisant, j’ai créé le livre pour enfants”, a déclaré Kloots.

“Tell Me Your Dreams” est inspiré des propres rituels du coucher de Kloots qu’elle et son défunt mari ont partagés avec Elvis. Le livre devrait sortir en avril 2023.

“Fit for Christmas” fait ses débuts sur CBS le 4 décembre.