Amanda Kloots s’est imaginée « en forme pour Noël » après avoir perdu Nick (exclusif) – Hollywood Life

Crédit d’image : CBS

Amanda Kloots a combiné son amour pour le fitness avec son amour pour les vacances pour donner vie au nouveau film de Noël original de CBS, Digne de Noël. L’instructeur de conditionnement physique devenuLe discours L’animatrice a rejoint le podcast HollywoodLife pour discuter du moment majeur de sa carrière et a admis qu’elle avait conceptualisé le film au milieu d’une période difficile. “En juillet 2020, je venais de perdre mon mari Nick [Cordero] et je ne pouvais pas dormir au milieu de la nuit. Et si vous vous souvenez, Hallmark Channel diffusait des films de Noël pour aider à remonter le moral des gens, l’appelant “Noël en juillet”. Donc, il était 3 heures du matin, j’ai allumé la télé et j’ai regardé un film intitulé Biscuits de Noël avec [my son] Elvis dans mes bras », se souvient Amanda sur le Podcast Hollywood Life, exclusivement. “Il s’est même réveillé et nous le regardions ensemble, et je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? J’ai une idée pour un film de Noël !

Amanda a révélé qu’elle s’était connectée avec une écrivaine de Hallmark, Anna White, pour “concrétiser” l’idée, puis a présenté l’idée à CBS, qui “l’a tout de suite compris”. « Tout à coup, nous étions à Vancouver pour le filmer. Chaque pensée que j’avais de ce film est maintenant matérialisée devant moi et j’ai été époustouflée », a-t-elle déclaré à HL.

L’ancienne actrice de Broadway a admis que lorsque les dirigeants de CBS sont venus lui rendre visite à un moment donné, elle leur a dit qu’elle “ne pouvait pas croire qu’ils laissaient [her] fais ça !” “Je sais que je peux jouer et j’ai déjà joué à Broadway, mais je leur ai dit:” Vous ne m’avez jamais vu jouer et je n’ai certainement jamais été une star de quoi que ce soit d’acteur. Ils ont juste pris une chance sur moi et m’ont laissé faire. Ils ont été si merveilleux et si favorables tout au long du processus, dans sa création, sa production exécutive et sa mise en vedette.

Encore plus sentimental était le fait qu’Amanda a été rejointe par son fils, Elvis, qui a même fait une apparition dans le film, alors qu’ils tournaient leur premier film ensemble dans le pays d’origine de Nick, le Canada. “Quand nous avons perdu Nick, tout ce que j’ai fait, c’était enseigner le fitness et tout ce que j’ai fait, c’est avoir ma société de fitness, ce qui était suffisant, mais c’est fou comme la vie peut changer si rapidement et que différentes carrières peuvent se présenter si rapidement. J’ai juste pensé, ‘Wow, quel monde fou,’ ” Le discours hôte rappelé. “Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à quel point Nick serait fier d’Elvis et de moi. C’était vraiment, vraiment amusant et je suis tellement excité.”

Digne de Noël, diffusé le 4 décembre, suit Amanda dans le rôle d’Audrey, une instructrice de conditionnement physique obsédée par Noël qui donne des cours dans son centre communautaire bien-aimé et financièrement assiégé dans le pittoresque Mistletoe, Montana. Elle commence une romance de vacances avec un homme d’affaires charmant et mystérieux (Paul Greene), compliquant ses plans pour transformer le centre en une propriété de villégiature plus rentable financièrement.

Amanda a également rejoint HollywoodLife pour discuter de son nouveau partenariat avec Swanson WIO (Wellness Inside and Out), qui a récemment lancé une ligne organisée de nutraceutiques de bien-être mental et d’auto-soins se concentrant sur trois aspects importants de la santé mentale : le stress, le sommeil et la cognition. “Je suis un grand défenseur du bien-être mental, de la santé mentale et du bien-être physique et cela semblait être la bonne solution”, a-t-elle déclaré à propos du partenariat. “L’un de mes produits préférés est leur supplément d’auto-soins, qui est juste une pilule que j’aime prendre le matin, et c’est un peu comme votre produit tout compris. Ils ont vraiment quelque chose pour tout le monde et pour vos besoins quotidiens!”

Assurez-vous de vous connecter à Digne de Noël sur CBS à 20h30 HE le 4 décembre et écoutez l’interview complète du podcast HollywoodLife avec Amanda Kloots ici!