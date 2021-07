Amanda Kloots rend hommage à son mari Nick Cordero à l’occasion de l’anniversaire de sa mort

Amanda Kloots a rendu un hommage touchant à son défunt mari Nick Cordero, un an après la mort de la star de Broadway des complications de COVID-19.

« Un an. Aujourd’hui, ça fait mal, il n’y a pas d’autre solution », a écrit Kloots à côté d’une vidéo Instagram présentant des moments heureux avec Cordero lundi.

« Il y a un an, vous nous avez quittés et êtes devenu notre ange au paradis », a écrit Kloots. « Tu étais entouré de tant d’amour et Led Zeppelin jouait sur Spotify – c’était sans aucun doute ta faute, pas la mienne. Ce qui s’est passé était impensable, te perdre était ma plus grande peur. tu oses aller n’importe où. Si je te perdais, je ne sais pas ce que je ferais.' »

Amanda Kloots :S’ouvre sur la thérapie et pleure Nick Cordero avant le concert d’hébergement de « The Talk »

Kloots a poursuivi: « Il n’y a pas eu un jour cette année où vous n’avez pas été manqué, pensé et parlé. Merci d’être notre ange gardien, de m’avoir envoyé des signes, d’être mon DJ au paradis. Je vous connais ‘ êtes à seulement 2″ de distance. »

Kloots élève le fils du couple, Elvis, maintenant âgé de 2 ans, et est l’hôte de « The Talk ». Elle a publié « Live Your Life: My Story of Loving and Losing Nick Cordero » le mois dernier.

« Nous n’avons eu que quelques années ensemble, mais ils étaient remplis de tant d’amour, de rires, d’aventures, de rêves, de changement et de croissance », a écrit Kloots lundi. « C’était mon ‘ère Nick’ et je l’aurai pour toujours. »